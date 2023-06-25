Яичные облака - просто радость для детей: приготовьте волшебный завтрак из двух ингредиентов

Необычное блюдо вы приготовите всего за несколько минут

Если вы не знаете, как накормить своих детей по утрам, тогда этот рецепт для вас. Яичные облака — это оригинальный завтрак, просто созданный для малышей! Мягкая основа из взбитого яичного белка, на которой лежит сливочный желток, покорит всех.

Приготовьте такие яичные облака по рецепту Shuba на завтрак и подавайте их на ломтиках тостов. Если вы хотите сделать блюдо еще более питательным, дополните его салатом или сезонными овощами.

А вот для взрослой версии яичных облаков хорошо подойдет ароматная смесь трав и зелени, например зеленый лук, петрушка, базилик, паприка, куркума или перец чили. Ее можно добавить прямо в белковую массу или посыпать яичницу сверху.

Как приготовить яичные облака

Ингредиенты на 2 порции:

яйца куриные — 2 шт.;

сыр твердый — 40 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разделите яичные желтки и белки. Желтки отложите, а яичные белки взбейте до стойкой пены с помощью миксера. Выложите половину яичных белков на противень, застеленный пергаментной бумагой, и сформируйте две "облачка". Сделайте отверстие в центре обоих "облачков", чтобы освободить место для желтков. Вылейте по яичному желтку в каждое отверстие. Натрите на мелкой терке сыр и посыпьте им белки. Приправьте солью и перцем. Выпекайте яйца-облачка при температуре 180°С 5-7 минут.

Подавайте на стол вместе с гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!