Яичные облака - просто радость для детей: приготовьте волшебный завтрак из двух ингредиентов
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Необычное блюдо вы приготовите всего за несколько минут
Если вы не знаете, как накормить своих детей по утрам, тогда этот рецепт для вас. Яичные облака — это оригинальный завтрак, просто созданный для малышей! Мягкая основа из взбитого яичного белка, на которой лежит сливочный желток, покорит всех.
Приготовьте такие яичные облака по рецепту Shuba на завтрак и подавайте их на ломтиках тостов. Если вы хотите сделать блюдо еще более питательным, дополните его салатом или сезонными овощами.
А вот для взрослой версии яичных облаков хорошо подойдет ароматная смесь трав и зелени, например зеленый лук, петрушка, базилик, паприка, куркума или перец чили. Ее можно добавить прямо в белковую массу или посыпать яичницу сверху.
Как приготовить яичные облака
Ингредиенты на 2 порции:
- яйца куриные — 2 шт.;
- сыр твердый — 40 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разделите яичные желтки и белки. Желтки отложите, а яичные белки взбейте до стойкой пены с помощью миксера.
- Выложите половину яичных белков на противень, застеленный пергаментной бумагой, и сформируйте две "облачка".
- Сделайте отверстие в центре обоих "облачков", чтобы освободить место для желтков. Вылейте по яичному желтку в каждое отверстие.
- Натрите на мелкой терке сыр и посыпьте им белки. Приправьте солью и перцем.
- Выпекайте яйца-облачка при температуре 180°С 5-7 минут.
Подавайте на стол вместе с гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!