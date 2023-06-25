Укр

Спасет от жары: как приготовить лимонад лучше, чем в кафе

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Немногие знают, но его можно приготовить дома
Немногие знают, но его можно приготовить дома. Фото Сегодня

Простой рецепт классического лимонада

Мы рассказывали, как приготовить вкусный квас. Еще один вариант напитка, который спасет от жары – домашний лимонад.

Вместе с "Советницей" делимся рецептом классического лимонада. Если есть желание, можно добавить туда имбиря, чуть-чуть огурца, ягод и фруктов — будет только вкуснее. Можно приготовить сразу многое — и хранить в холодильнике, добавляя в стакан только лед и свежую мяту.

Ингредиенты:

  • 4 лимона
  • 200 г сахара
  • 200 мл воды без газа
  • 0,7 л газировки
  • мята

Способ приготовления:

  1. Для сиропа смешиваем цедру 1 лимона, 200 мл воды без газа. Туда же кладем измельченную чистую мяту и сахар.
  2. Варим на среднем огне 5-10 минут. Когда успеет — процеживаем. Из лимонов выжимаем сок.
  3. Перед подачей смешиваем сироп, сок лимонов и газировку. Добавляем лед и свежую мяту.

Холодный лимонад способен не только утолить жажду, но и стать настоящей изюминкой семейного пикника, наряду с капустными оладьями. Подавайте его со льдом, кусочками лимона и мятой. Можно добавлять любые травы и фрукты, которые вам нравятся.

Теги:
#Рецепт #Лимонад #Напій