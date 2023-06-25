Спасет от жары: как приготовить лимонад лучше, чем в кафе

Простой рецепт классического лимонада

Мы рассказывали, как приготовить вкусный квас. Еще один вариант напитка, который спасет от жары – домашний лимонад.

Вместе с "Советницей" делимся рецептом классического лимонада. Если есть желание, можно добавить туда имбиря, чуть-чуть огурца, ягод и фруктов — будет только вкуснее. Можно приготовить сразу многое — и хранить в холодильнике, добавляя в стакан только лед и свежую мяту.

Ингредиенты:

4 лимона

200 г сахара

200 мл воды без газа

0,7 л газировки

мята

Способ приготовления:

Для сиропа смешиваем цедру 1 лимона, 200 мл воды без газа. Туда же кладем измельченную чистую мяту и сахар. Варим на среднем огне 5-10 минут. Когда успеет — процеживаем. Из лимонов выжимаем сок. Перед подачей смешиваем сироп, сок лимонов и газировку. Добавляем лед и свежую мяту.

Холодный лимонад способен не только утолить жажду, но и стать настоящей изюминкой семейного пикника, наряду с капустными оладьями. Подавайте его со льдом, кусочками лимона и мятой. Можно добавлять любые травы и фрукты, которые вам нравятся.