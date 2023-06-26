Просто перемешайте: самая простая творожная запеканка с персиками
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Выпечка получается невероятно нежной
Мы рассказывали, как приготовить пирог с клубникой, даже не используя духовку. Следующая выпечка будет тоже очень простой и быстрой.
Попытайтесь приготовить запеканку по этому рецепту. Особенно понравится она фанатам домашнего сыра и персиков. Персики, кстати, подходят как свежие, так и консервированные. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- творог – 540 г;
- яйца — 3 шт.;
- рисовая мука — 5 ст.л.;
- сахар – 3 ст.л.;
- сметана – 3 ст.л.
- персики — 2 шт.
Способ приготовления:
- Творог тщательно разминаем вилкой. Если у вас есть блендер, можно воспользоваться им, чтобы смешать все компоненты. Так масса получится воздушная и однородная по структуре.
- Если блендера нет – вручную все смешиваем. Это совсем несложно и не займет много времени. Разогреваем духовку.
- В форму, застеленную пергаментом, выкладываем подготовленную творожную массу. Сверху выкладываем ломтики персиков – свежие или консервированные.
- Форму ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Время приготовления – ориентировочно 40 минут.
Пирог получается нежным и сытным. Он вкусен и горячим, и холодным. Также мы рассказывали, как готовить вкусный домашний мармелад.