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Просто перемешайте: самая простая творожная запеканка с персиками

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно приготовьте ее, пока есть персики
Обязательно приготовьте ее, пока есть персики. Фото shuba.life

Выпечка получается невероятно нежной

Мы рассказывали, как приготовить пирог с клубникой, даже не используя духовку. Следующая выпечка будет тоже очень простой и быстрой.

Попытайтесь приготовить запеканку по этому рецепту. Особенно понравится она фанатам домашнего сыра и персиков. Персики, кстати, подходят как свежие, так и консервированные. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • творог – 540 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • рисовая мука — 5 ст.л.;
  • сахар – 3 ст.л.;
  • сметана – 3 ст.л.
  • персики — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Творог тщательно разминаем вилкой. Если у вас есть блендер, можно воспользоваться им, чтобы смешать все компоненты. Так масса получится воздушная и однородная по структуре.
  2. Если блендера нет – вручную все смешиваем. Это совсем несложно и не займет много времени. Разогреваем духовку.
  3. В форму, застеленную пергаментом, выкладываем подготовленную творожную массу. Сверху выкладываем ломтики персиков – свежие или консервированные.
  4. Форму ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Время приготовления – ориентировочно 40 минут.

Пирог получается нежным и сытным. Он вкусен и горячим, и холодным. Также мы рассказывали, как готовить вкусный домашний мармелад.

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