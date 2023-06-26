Как спасти увядшую клубнику: готовим ягодные кубики льда для напитков
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Всего 20 минут — и ваши напитки заиграют по-новому
Если у вас есть перезрелая или увядшая клубника, потерявшая "товарный" вид, не стоит ее выкидывать! Ягоду можно спасти, приготовив вкусные клубники льда для лимонадов, холодного чая и коктейлей. Это вкусно и эффектно на вид!
Shuba советует для разнообразия вкуса миксовать клубнику и с другими ягодами. В такие кубики можно добавлять сахар, но ваши напитки будут полезнее с кубиками льда в чистом виде. Такая добавка всегда придаст свежести любому вашему напитку. Да и понадобиться вам для этого только клубника!
Как приготовить клубничные кубики льда
Ингредиенты на 10 порций:
- клубника — 1 кг.
Способ приготовления:
- Помойте, почистите от хвостиков клубнику и сложите в миску. Пюрируйте погружным блендером. Процедите массу через очень мелкое сито, чтобы отделить зернышки, однако этот шаг не обязателен.
- Разлейте пюре по формочкам для льда и положите их в морозильную камеру на 8 или более часов. Когда пюре застынет — переложите кубики клубничного льда в пакет с застежкой, выпустите лишний воздух и верните в морозильную камеру.
Доставайте по необходимости и добавляйте в разные безалкогольные напитки или коктейли. Встречайте жару вкусно!