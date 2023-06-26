Для этого "шашлыка" вам мясо не понадобится: как приготовить необычный десерт из клубники

Нестандартный десерт из обычной клубники

Если вы уже наелись любимой клубники, самое время приготовить необычный десерт — шашлык из ягоды. Стоит только попробовать такую вкуснятину, и вы не сможете жить без него.

На самом деле шашлыком назвать это блюдо можно только из-за нанизывания ягод клубники на шпажки. Но ни на гриле, ни в духовке они не готовятся — для этого рецепта Shuba рекомендует просто приготовить сладкую карамель и соус с домашним маскарпоне.

Как приготовить шашлык из клубники

Ингредиенты на 6 порций:

клубника — 600 г;

розмарин, веточка (можно использовать деревянные шпажки) — 6 шт.;

сахар — 120 г;

сыр маскарпоне — 100 г;

ликер Limoncello — 25 мл;

лимон, цедра — 1 шт.;

вода — 200 мл;

сахарная пудра — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Срежьте большую часть листьев с веточек розмарина, оставив 1 см на кончике. Мелко нарежьте листья с половины веточки, остальное оставьте для другого рецепта. Разделите поровну целую клубнику между шпажками, разложите на доске или блюде и отложите в сторону. Поставьте сковороду в средний огонь. Добавьте сахар и воду, доведите до кипения. Дайте сахару раствориться, затем дайте ему пузыриться в течение 12-15 минут или пока у вас не получится довольно густой сироп. Иногда встряхивайте сковороду, но не перемешивайте ее. Смешайте маскарпоне с чайной ложкой сахарной пудры. Взбивайте в течение нескольких минут деревянной ложкой или пока смесь не станет блестящей и гладкой. Добавьте лимончелло, нарезанный розмарин и цедру лимона, снова хорошо перемешайте и переложите в маленькую миску. Как только карамель станет красивой и золотистой, осторожно вылейте ее на клубничный шашлык, чтобы покрыть ягоды равномерно. Дайте карамели застыть, а затем подавайте шашлыки с маскарпоне для обмакивания.

Подавайте шашлык к непревзойденному коктейлю Rossini и наслаждайтесь! Приятного аппетита!