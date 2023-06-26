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Для этого "шашлыка" вам мясо не понадобится: как приготовить необычный десерт из клубники

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Так клубнику вы еще не ели!
Так клубнику вы еще не ели!. Фото shuba.life

Нестандартный десерт из обычной клубники

Если вы уже наелись любимой клубники, самое время приготовить необычный десерт — шашлык из ягоды. Стоит только попробовать такую вкуснятину, и вы не сможете жить без него.

На самом деле шашлыком назвать это блюдо можно только из-за нанизывания ягод клубники на шпажки. Но ни на гриле, ни в духовке они не готовятся — для этого рецепта Shuba рекомендует просто приготовить сладкую карамель и соус с домашним маскарпоне.

Как приготовить шашлык из клубники

Ингредиенты на 6 порций:

  • клубника — 600 г;
  • розмарин, веточка (можно использовать деревянные шпажки) — 6 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • сыр маскарпоне — 100 г;
  • ликер Limoncello — 25 мл;
  • лимон, цедра — 1 шт.;
  • вода — 200 мл;
  • сахарная пудра — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Срежьте большую часть листьев с веточек розмарина, оставив 1 см на кончике. Мелко нарежьте листья с половины веточки, остальное оставьте для другого рецепта. Разделите поровну целую клубнику между шпажками, разложите на доске или блюде и отложите в сторону.
  2. Поставьте сковороду в средний огонь. Добавьте сахар и воду, доведите до кипения. Дайте сахару раствориться, затем дайте ему пузыриться в течение 12-15 минут или пока у вас не получится довольно густой сироп. Иногда встряхивайте сковороду, но не перемешивайте ее.
  3. Смешайте маскарпоне с чайной ложкой сахарной пудры. Взбивайте в течение нескольких минут деревянной ложкой или пока смесь не станет блестящей и гладкой. Добавьте лимончелло, нарезанный розмарин и цедру лимона, снова хорошо перемешайте и переложите в маленькую миску.
  4. Как только карамель станет красивой и золотистой, осторожно вылейте ее на клубничный шашлык, чтобы покрыть ягоды равномерно. Дайте карамели застыть, а затем подавайте шашлыки с маскарпоне для обмакивания.

Подавайте шашлык к непревзойденному коктейлю Rossini и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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#Рецепт #Клубника #Десерт #Готовим дома