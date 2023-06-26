Варенье, как золотой мармелад: как приготовить густую заготовку из черешен
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень вкусное варенье
Мы рассказывали, как готовить вкусное клубничное варенье. Теперь делимся секретами приготовления заготовки из черешен.
Для того чтобы приготовить густое варенье, в котором будет ложка стоять, нужно взять всего два продукта — черешню и сахар. Как его варить, рассказали на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- Черешня – 1000 г (без косточек)
- Сахар – 800 г
Способ приготовления:
- Черешню моем, удаляем косточки. Добавляем в ягоды 1/3 часть сахара, перемешиваем и ставим на огонь в кастрюле с толстым дном.
- Провариваем до образования сиропа. Его следует слить через дуршлаг. Затем такой сироп можно использовать для компота или же приготовить желе.
- Ягоды возвращаем в кастрюлю для последующей варки. Всыпаем остаток сахара, перемешиваем и варим в течение 15 минут.
- Горячее варенье раскладываем в стерилизованные банки и закручиваем стерильными крышечками. Переворачиваем их, накрываем полотенцем или одеялом и держим в таком состоянии, пока варенье не остынет.
Густое варенье из черешни храним в прохладных условиях. Также мы делились рецептом вкусной кабачковой икры.