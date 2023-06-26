Варенье, как золотой мармелад: как приготовить густую заготовку из черешен

Очень вкусное варенье

Мы рассказывали, как готовить вкусное клубничное варенье. Теперь делимся секретами приготовления заготовки из черешен.

Для того чтобы приготовить густое варенье, в котором будет ложка стоять, нужно взять всего два продукта — черешню и сахар. Как его варить, рассказали на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

Черешня – 1000 г (без косточек)

Сахар – 800 г

Способ приготовления:

Черешню моем, удаляем косточки. Добавляем в ягоды 1/3 часть сахара, перемешиваем и ставим на огонь в кастрюле с толстым дном. Провариваем до образования сиропа. Его следует слить через дуршлаг. Затем такой сироп можно использовать для компота или же приготовить желе. Ягоды возвращаем в кастрюлю для последующей варки. Всыпаем остаток сахара, перемешиваем и варим в течение 15 минут. Горячее варенье раскладываем в стерилизованные банки и закручиваем стерильными крышечками. Переворачиваем их, накрываем полотенцем или одеялом и держим в таком состоянии, пока варенье не остынет.

Густое варенье из черешни храним в прохладных условиях. Также мы делились рецептом вкусной кабачковой икры.