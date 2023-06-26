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Варенье, как золотой мармелад: как приготовить густую заготовку из черешен

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такая заготовка будет радовать всю зиму
Такая заготовка будет радовать всю зиму. Фото 24 канал

Очень вкусное варенье

Мы рассказывали, как готовить вкусное клубничное варенье. Теперь делимся секретами приготовления заготовки из черешен.

Для того чтобы приготовить густое варенье, в котором будет ложка стоять, нужно взять всего два продукта — черешню и сахар. Как его варить, рассказали на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • Черешня – 1000 г (без косточек)
  • Сахар – 800 г

Способ приготовления:

  1. Черешню моем, удаляем косточки. Добавляем в ягоды 1/3 часть сахара, перемешиваем и ставим на огонь в кастрюле с толстым дном.
  2. Провариваем до образования сиропа. Его следует слить через дуршлаг. Затем такой сироп можно использовать для компота или же приготовить желе.
  3. Ягоды возвращаем в кастрюлю для последующей варки. Всыпаем остаток сахара, перемешиваем и варим в течение 15 минут.
  4. Горячее варенье раскладываем в стерилизованные банки и закручиваем стерильными крышечками. Переворачиваем их, накрываем полотенцем или одеялом и держим в таком состоянии, пока варенье не остынет.

Густое варенье из черешни храним в прохладных условиях. Также мы делились рецептом вкусной кабачковой икры.

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