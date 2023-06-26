Будете готовить, пока есть кабачки: простая бюджетная закуска
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Интересная закуска – и на перекус, и к праздничному столу
Блюда из кабачков сейчас составляют львиную долю рациона. Если вы готовили вкусный кабачковый торт, обратите внимание на этот рецепт закуски из овощей и мяса.
Эти шарики получаются сочными, ароматными и невероятно вкусными. Готовятся проще простого, быстро и без лишних проблем.
Ингредиенты:
- Кабачок – 300 г
- Курятина – 400 г
- Панировочные сухари – 40 г
- Яйцо – 1 шт
- Соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
- Мука
- Пармезан – 40 г
Способ приготовления:
- Кабачок натираем на мелкой терке. Перемешиваем с солью и оставляем на несколько минут. Затем отжимаем от лишней жидкости.
- Мясо измельчаем в фарш – блендером или через мясорубку. Кладем в миску, где будем замешивать. Добавляем тертый кабачок, панировочные сухари и яйцо.
- Солим, перчим. По своему вкусу кладем сухой чеснок. Добавляем тертый пармезан. Тщательно перемешиваем.
- Скачиваем из массы небольшие шарики. Делаем это мокрыми руками. Обваливаем шарики в муке. Готовим в глубоком слое подсолнечного масла, до 10 минут.
- Следите, чтобы шарики со всех сторон обжарились до золотистого цвета. Выкладываем на бумажную салфетку – она впитает лишний жир.
Блюдо получается очень сочное и аппетитное. Такие шарики очень вкусно подавать с соусом на основе йогурта.