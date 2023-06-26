Будете готовить, пока есть кабачки: простая бюджетная закуска

Интересная закуска – и на перекус, и к праздничному столу

Блюда из кабачков сейчас составляют львиную долю рациона. Если вы готовили вкусный кабачковый торт, обратите внимание на этот рецепт закуски из овощей и мяса.

Эти шарики получаются сочными, ароматными и невероятно вкусными. Готовятся проще простого, быстро и без лишних проблем.

Ингредиенты:

Кабачок – 300 г

Курятина – 400 г

Панировочные сухари – 40 г

Яйцо – 1 шт

Соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Мука

Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

Кабачок натираем на мелкой терке. Перемешиваем с солью и оставляем на несколько минут. Затем отжимаем от лишней жидкости. Мясо измельчаем в фарш – блендером или через мясорубку. Кладем в миску, где будем замешивать. Добавляем тертый кабачок, панировочные сухари и яйцо. Солим, перчим. По своему вкусу кладем сухой чеснок. Добавляем тертый пармезан. Тщательно перемешиваем. Скачиваем из массы небольшие шарики. Делаем это мокрыми руками. Обваливаем шарики в муке. Готовим в глубоком слое подсолнечного масла, до 10 минут. Следите, чтобы шарики со всех сторон обжарились до золотистого цвета. Выкладываем на бумажную салфетку – она впитает лишний жир.

Блюдо получается очень сочное и аппетитное. Такие шарики очень вкусно подавать с соусом на основе йогурта.