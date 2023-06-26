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Будете готовить, пока есть кабачки: простая бюджетная закуска

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие шарики получаются очень вкусными, особенно с соусом
Такие шарики получаются очень вкусными, особенно с соусом. Фото prostoway

Интересная закуска – и на перекус, и к праздничному столу

Блюда из кабачков сейчас составляют львиную долю рациона. Если вы готовили вкусный кабачковый торт, обратите внимание на этот рецепт закуски из овощей и мяса.

Эти шарики получаются сочными, ароматными и невероятно вкусными. Готовятся проще простого, быстро и без лишних проблем.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 300 г
  • Курятина – 400 г
  • Панировочные сухари – 40 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
  • Мука
  • Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

  1. Кабачок натираем на мелкой терке. Перемешиваем с солью и оставляем на несколько минут. Затем отжимаем от лишней жидкости.
  2. Мясо измельчаем в фарш – блендером или через мясорубку. Кладем в миску, где будем замешивать. Добавляем тертый кабачок, панировочные сухари и яйцо.
  3. Солим, перчим. По своему вкусу кладем сухой чеснок. Добавляем тертый пармезан. Тщательно перемешиваем.
  4. Скачиваем из массы небольшие шарики. Делаем это мокрыми руками. Обваливаем шарики в муке. Готовим в глубоком слое подсолнечного масла, до 10 минут.
  5. Следите, чтобы шарики со всех сторон обжарились до золотистого цвета. Выкладываем на бумажную салфетку – она впитает лишний жир.

Блюдо получается очень сочное и аппетитное. Такие шарики очень вкусно подавать с соусом на основе йогурта.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Праздничный стол