Пышный омлет по французскому рецепту: вы больше не будете начинать утро по-другому

Завтрак приведет в восторг всех!

Во Франции существует легенда, что девушку, не умеющая приготовить вкусный омлет, не брали замуж. Так что фантазии французов можно позавидовать — пышные омлеты они уж точно умеют готовить!

Сегодня мы приготовим потрясающий французский омлет Пуляр. Такое простое в приготовлении блюдо по рецепту "Главреда" точно приведет в восторг всех ваших близких. Поэтому берем яйца, масло, соль и специи и идем готовить.

Как приготовить омлет Пуляр

Ингредиенты:

яйца — 4-5 шт;

масло сливочное или оливковое — для жарки;

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Холодные яйца моем под прохладной водой. Аккуратно отделяем белки от желтков. Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу. Аккуратно взбиваем их вилкой. Белки переливаем в чистую чашу и взбиваем в плотную пышную пену не менее 5-6 минут. Сковороду разогреваем с оливковым или сливочным маслом. Выливаем желтки и обжариваем 1 минуту, чтобы получился тонкий блинчик. Силиконовой лопаткой перекладываем в сковороду белки и распределяем красиво. Накрываем омлет Пуляр крышкой на 3-4 минуты, жарим на минимальном огне. Открываем крышку и нажимаем силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.

Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с любимыми овощами или вкусным рисом. Ешьте и наслаждайтесь!