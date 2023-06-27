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Пышный омлет по французскому рецепту: вы больше не будете начинать утро по-другому

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пышный омлет по французскому рецепту
Пышный омлет по французскому рецепту. Фото segodnya.ua

Завтрак приведет в восторг всех!

Во Франции существует легенда, что девушку, не умеющая приготовить вкусный омлет, не брали замуж. Так что фантазии французов можно позавидовать — пышные омлеты они уж точно умеют готовить!

Сегодня мы приготовим потрясающий французский омлет Пуляр. Такое простое в приготовлении блюдо по рецепту "Главреда" точно приведет в восторг всех ваших близких. Поэтому берем яйца, масло, соль и специи и идем готовить.

Как приготовить омлет Пуляр

Ингредиенты:

  • яйца — 4-5 шт;
  • масло сливочное или оливковое — для жарки;
  • соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Холодные яйца моем под прохладной водой.
  2. Аккуратно отделяем белки от желтков.
  3. Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу. Аккуратно взбиваем их вилкой.
  4. Белки переливаем в чистую чашу и взбиваем в плотную пышную пену не менее 5-6 минут.
  5. Сковороду разогреваем с оливковым или сливочным маслом. Выливаем желтки и обжариваем 1 минуту, чтобы получился тонкий блинчик.
  6. Силиконовой лопаткой перекладываем в сковороду белки и распределяем красиво.
  7. Накрываем омлет Пуляр крышкой на 3-4 минуты, жарим на минимальном огне.
  8. Открываем крышку и нажимаем силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.

Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с любимыми овощами или вкусным рисом. Ешьте и наслаждайтесь!

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