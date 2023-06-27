Пышный омлет по французскому рецепту: вы больше не будете начинать утро по-другому
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Завтрак приведет в восторг всех!
Во Франции существует легенда, что девушку, не умеющая приготовить вкусный омлет, не брали замуж. Так что фантазии французов можно позавидовать — пышные омлеты они уж точно умеют готовить!
Сегодня мы приготовим потрясающий французский омлет Пуляр. Такое простое в приготовлении блюдо по рецепту "Главреда" точно приведет в восторг всех ваших близких. Поэтому берем яйца, масло, соль и специи и идем готовить.
Как приготовить омлет Пуляр
Ингредиенты:
- яйца — 4-5 шт;
- масло сливочное или оливковое — для жарки;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Холодные яйца моем под прохладной водой.
- Аккуратно отделяем белки от желтков.
- Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу. Аккуратно взбиваем их вилкой.
- Белки переливаем в чистую чашу и взбиваем в плотную пышную пену не менее 5-6 минут.
- Сковороду разогреваем с оливковым или сливочным маслом. Выливаем желтки и обжариваем 1 минуту, чтобы получился тонкий блинчик.
- Силиконовой лопаткой перекладываем в сковороду белки и распределяем красиво.
- Накрываем омлет Пуляр крышкой на 3-4 минуты, жарим на минимальном огне.
- Открываем крышку и нажимаем силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.
Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с любимыми овощами или вкусным рисом. Ешьте и наслаждайтесь!