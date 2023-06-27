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Самый простой рецепт запеченных крылышек: сколько не приготовьте, съедят все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие запеченные крылышки съедят до последней косточки
Такие запеченные крылышки съедят до последней косточки. Фото shutterstock.com

В любой непонятной ситуации запекайте крылышки — близкие точно будут довольны!

Необходимо приготовить быстро обед или ужин? Рекомендуем запечь куриные крылышки в духовке. Пожалуй, это один из самых быстрых способов подать вкусное блюдо, израсходовав на приготовление минимум продуктов, времени и энергии.

Для приготовления такого блюда по рецепту РrostoWаy необходимо только минимум ингредиентов, которые всегда есть на кухне, и времени на его приготовление вы потратите немного. Но гарантируем – перед такими ароматными, сочными и вкусными запеченными крылышками с травами никто не устоит.

Как запечь куриные крылышки с травами

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 1 кг;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • сок из половинки лимона;
  • чабрец – несколько веточек;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока. Лимонный сок добавляйте не весь – он нам еще понадобиться.
  2. Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места. Отправьте мясо в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут. Переверните и запекайте мясо еще 10–15 мин.
  3. Посыпьте крылышки порезанной зеленью, сбрызните лимонным соком и подавайте.

Лучше всего такое блюдо подавать к любимому рису или аппетитным овощам. Готовьте и ешьте с удовольствием!

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#Рецепт #Куриные крылышки #Готовим дома