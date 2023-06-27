Самый простой рецепт запеченных крылышек: сколько не приготовьте, съедят все
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В любой непонятной ситуации запекайте крылышки — близкие точно будут довольны!
Необходимо приготовить быстро обед или ужин? Рекомендуем запечь куриные крылышки в духовке. Пожалуй, это один из самых быстрых способов подать вкусное блюдо, израсходовав на приготовление минимум продуктов, времени и энергии.
Для приготовления такого блюда по рецепту РrostoWаy необходимо только минимум ингредиентов, которые всегда есть на кухне, и времени на его приготовление вы потратите немного. Но гарантируем – перед такими ароматными, сочными и вкусными запеченными крылышками с травами никто не устоит.
Как запечь куриные крылышки с травами
Ингредиенты:
- куриные крылья – 1 кг;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- сок из половинки лимона;
- чабрец – несколько веточек;
- зелень.
Способ приготовления:
- Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока. Лимонный сок добавляйте не весь – он нам еще понадобиться.
- Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места. Отправьте мясо в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут. Переверните и запекайте мясо еще 10–15 мин.
- Посыпьте крылышки порезанной зеленью, сбрызните лимонным соком и подавайте.
Лучше всего такое блюдо подавать к любимому рису или аппетитным овощам. Готовьте и ешьте с удовольствием!