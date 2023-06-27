Если есть хлеб и яйцо: оригинальный перекус за считанные минуты

Чтобы вкусно позавтракать без усилий

Мы говорили, как готовить вкусную венгерскую намазку на бутерброды. Теперь делимся рецептом, который позволит позавтракать в самое короткое время.

Речь идет о горячих бутербродах. Рассказываем, как готовить их так, чтобы всегда удавались. Секрет – в добавлении яйца. А начинку можно брать любую.

Ингредиенты:

Багет

Твердый сыр — 100 г

Колбаса — ломтики

Для соуса:

5 яиц

Масло — 45 мл

Молоко – 100 мл

Сыр — 50 г

Соль, перец, зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца смешиваем с нарезанной зеленью и тертым сыром, растительным маслом и молоком. Перемешиваем все. Можно пробить блендером – так масса будет более однородной. Хлеб нарезаем ломтиками. Каждый ломтик вмачиваем в сырно-яичную массу и сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем кусочки колбасы или любым мясом. Посыпаем творогом. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку. Время – около 15-20 минут.

Начинку можно менять хоть каждый день, поэтому такие бутерброды точно не надоест. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный кабачковый торт.