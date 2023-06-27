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Если есть хлеб и яйцо: оригинальный перекус за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Начинку можно брать любую
Начинку можно брать любую. Фото 24 канал

Чтобы вкусно позавтракать без усилий

Мы говорили, как готовить вкусную венгерскую намазку на бутерброды. Теперь делимся рецептом, который позволит позавтракать в самое короткое время.

Речь идет о горячих бутербродах. Рассказываем, как готовить их так, чтобы всегда удавались. Секрет – в добавлении яйца. А начинку можно брать любую.

Ингредиенты:

  • Багет
  • Твердый сыр — 100 г
  • Колбаса — ломтики

Для соуса:

  • 5 яиц
  • Масло — 45 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Сыр — 50 г
  • Соль, перец, зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца смешиваем с нарезанной зеленью и тертым сыром, растительным маслом и молоком. Перемешиваем все. Можно пробить блендером – так масса будет более однородной.
  2. Хлеб нарезаем ломтиками. Каждый ломтик вмачиваем в сырно-яичную массу и сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
  3. Сверху выкладываем кусочки колбасы или любым мясом. Посыпаем творогом.
  4. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку. Время – около 15-20 минут.

Начинку можно менять хоть каждый день, поэтому такие бутерброды точно не надоест. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный кабачковый торт.

Теги:
#Рецепт #Бутерброд #Сниданок