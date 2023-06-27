Если есть хлеб и яйцо: оригинальный перекус за считанные минуты
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Чтобы вкусно позавтракать без усилий
Мы говорили, как готовить вкусную венгерскую намазку на бутерброды. Теперь делимся рецептом, который позволит позавтракать в самое короткое время.
Речь идет о горячих бутербродах. Рассказываем, как готовить их так, чтобы всегда удавались. Секрет – в добавлении яйца. А начинку можно брать любую.
Ингредиенты:
- Багет
- Твердый сыр — 100 г
- Колбаса — ломтики
Для соуса:
- 5 яиц
- Масло — 45 мл
- Молоко – 100 мл
- Сыр — 50 г
- Соль, перец, зелень, специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца смешиваем с нарезанной зеленью и тертым сыром, растительным маслом и молоком. Перемешиваем все. Можно пробить блендером – так масса будет более однородной.
- Хлеб нарезаем ломтиками. Каждый ломтик вмачиваем в сырно-яичную массу и сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Сверху выкладываем кусочки колбасы или любым мясом. Посыпаем творогом.
- Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку. Время – около 15-20 минут.
Начинку можно менять хоть каждый день, поэтому такие бутерброды точно не надоест. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный кабачковый торт.