Бисквитный "чупа-чупс": мимо таких кейк-попсов дети точно мимо не пройдут

Когда в вашем меню появятся кейк-попсы, исчезнут другие сладости

Почему бы вместо магазинных сладостей не приготовить дома вкусный десерт? Тем более если это яркий шарик, украшенный пестрой обсыпкой, который точно понравится вашим детям?

Такие сладости называются кейк-попсы и стали популярны они лет десять назад.Теперь это постоянные вкусности на сладких детских столах. Приготовить их по рецепту "Бути мамою" гораздо проще, чем обычные пирожные, но смотреться они будут не менее эффектно.

Как приготовить кейк-попсы

Ингредиенты:

молоко сгущенное вареное – 100 г.

Для бисквита:

яйца куриные – 2 шт.;

растительное масло – 75 мл;

шпинат – 200 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

мука – 125 г;

сахар – 100 г.

Для глазури:

шоколад – 180 г;

сливки 10% – 30 мл;

сливочное масло – 20 г.

Способ приготовления:

Для бисквита измельчите шпинат с растительным маслом. В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель. Возьмите яйца, отделите белки от желтков. Белки взбейте с сахаром до стойких пиков, добавьте желтки и аккуратно перемешайте. В яичную смесь введите измельченный шпинат с маслом и слегка взбейте массу миксером. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте. Тесто перелейте в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Выпекайте 30-35 минут при 180°C. Готовый бисквит извлеките из формы, остудите и измельчите на крошку. После постепенно добавляйте к нему сгущенку. Из полученной массы сформуйте шарики и отправьте их на 20-30 минут в холодильник. Растопите немного шоколада, обмакните в него трубочку или палочку и вставьте в каждый кейк-попс. Уберите заготовку в холодильник или морозилку на 15-20 минут. Для глазури на водяной бане растопите шоколад, добавьте сливки и сливочное масло. Перемешайте. Достаньте кейк-попсы и поочередно погружайте их в глазурь. Чтобы убрать лишнее, необходимо немного прокрутить пирожное после того, как вы достали его из шоколада. Украсьте свой вкус, дождитесь застывания глазури и подавайте.

Кстати, дома вы можете приготовить даже сгущенное молоко. Радуйте себя и деток вкусными конфетами!