Как накормить нехочуху обычным картофелем: такое разноцветное пюре дети сметут быстро

Такой полезный картофель дети будут уминать с удовольствием

Дети – это гурманы, которых еще поискать нужно. И если сначала внешний вид и оформление блюда им неважно, то потом родителям придется попотеть, чтобы удивить детей и заставить их поесть.

Чтобы облегчить этот процесс, предлагаем приготовить разноцветное картофельное пюре по рецепту "Бути мамою". Ваших детей точно привлечет внешний вид такого блюда и они будут есть такой картофель с удовольствием. Кроме того, такое пюре сработает, если ребенок не любит овощи. Потому берем продукты и идем готовить

Как приготовить разноцветное картофельное пюре

Ингредиенты:

картофель;

молоко;

сливочное масло;

морковь;

свекла;

брокколи;

куркума или шафран.

Каждый овощ нужно сначала готовить в отдельной посуде, смешивать их не нужно. Можно их натирать, а можно разминать с помощью блендера – если овощи будут в виде пюре, так даже лучше.

Способ приготовления:

Для приготовления пюре варим картофель, разминаем, добавляем масло и молоко, чтобы пюре получилось нежным и воздушным. Свеклу варим в кожуре, очищаем и натираем на терке. Отжимаем сок. Морковь отвариваем и протираем на мелкой терке. Брокколи отвариваем в течение 15 минут и измельчаем. Делим картофельное пюре на 5 частей. В каждую часть подмешиваем разный сок и разные пюре: в первую часть добавляем свекольный сок, во вторую – морковное пюре, в третью – куркуму или шафран, в четвертую – пюре из шпината. Пятая остается в своем природном виде. Раскладываем пюре в виде цветка или с помощью кондитерского шприца. Блюдо готово.

Мы уже рассказывали ранее, как приготовить идеальное картофельное пюре. Вы удивитесь, но рецепт отличается от того, к которому мы привыкли.