Без них невозможен День Конституции: как готовит вареники с вишнями Евгений Клопотенко
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Без таких вареников не обойдется ни одно праздничное застолье
Вскоре День Конституции и хочется отпраздновать его традиционными блюдами. А что может быть традиционнее вареников?
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить вареники с вишней. Это настолько вкусное и полезное блюдо, что его можно подавать как основное, так и в качестве десерта. Поэтому берем продукты и идем готовить самые традиционные вареники с вишнями.
Как приготовить вареники с вишнями
Ингредиенты
Для теста:
- 500 г муки (и дополнительно для замеса);
- 250 мл молока;
- 1 куриное яйцо;
- 1 ст. л. подсолнечного масла;
- ½ ч. л. соли.
Для вареников:
- 400 г вишни без косточек (свежие или мороженые);
- 1-2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. манки;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Пересыпьте муку в миску, добавьте соль, яйцо и подсолнечное масло, влейте молоко.
- Замесите тесто. Оно должно получиться эластичным, не липнуть в руки и не разваливаться в процессе приготовления.
- В очищенную вишню добавьте сахар и манку – она впитает у себя лишний вишневый сок, но вареники при этом останутся сочными.
- Раскатайте тесто толщиной 2-3 миллиметра на доске или на рабочей поверхности. С помощью стакана вырежьте в тесте кружочки.
- Выложите немного начинки на один край кружочка, прижмите другой стороной и защелкните края теста. Сформируйте вареники из всех кружочков теста.
- Варите вареники в кипящей воде с щепоткой соли на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут. Затем выложите горячие вареники в миску и присыпьте сахаром.
Если вы не любите сладкие вареники, приготовьте это блюдо по-полтавски. К тому же начинка у них может быть любой.