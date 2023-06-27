Без них невозможен День Конституции: как готовит вареники с вишнями Евгений Клопотенко

Без таких вареников не обойдется ни одно праздничное застолье

Вскоре День Конституции и хочется отпраздновать его традиционными блюдами. А что может быть традиционнее вареников?

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить вареники с вишней. Это настолько вкусное и полезное блюдо, что его можно подавать как основное, так и в качестве десерта. Поэтому берем продукты и идем готовить самые традиционные вареники с вишнями.

Как приготовить вареники с вишнями

Ингредиенты

Для теста:

500 г муки (и дополнительно для замеса);

250 мл молока;

1 куриное яйцо;

1 ст. л. подсолнечного масла;

½ ч. л. соли.

Для вареников:

400 г вишни без косточек (свежие или мороженые);

1-2 ст. л. сахара;

1 ст. л. манки;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Пересыпьте муку в миску, добавьте соль, яйцо и подсолнечное масло, влейте молоко. Замесите тесто. Оно должно получиться эластичным, не липнуть в руки и не разваливаться в процессе приготовления. В очищенную вишню добавьте сахар и манку – она впитает у себя лишний вишневый сок, но вареники при этом останутся сочными. Раскатайте тесто толщиной 2-3 миллиметра на доске или на рабочей поверхности. С помощью стакана вырежьте в тесте кружочки. Выложите немного начинки на один край кружочка, прижмите другой стороной и защелкните края теста. Сформируйте вареники из всех кружочков теста. Варите вареники в кипящей воде с щепоткой соли на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут. Затем выложите горячие вареники в миску и присыпьте сахаром.

Если вы не любите сладкие вареники, приготовьте это блюдо по-полтавски. К тому же начинка у них может быть любой.