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Устройте праздник детям: от желейных конфет по этому рецепту они будут в восторге

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Домашние желейки не отличишь по вкусу от магазинных
Домашние желейки не отличишь по вкусу от магазинных. Фото Depositphotos

Не только вкусные, но и полезные конфеты

Зачем покупать сомнительные по качеству магазинные сладости, если вкусные десерты можно приготовить своими руками? Например, желейные конфеты можно легко сделать дома — готовятся они просто, а удовольствия подарят невероятное количество.

Самое крутое в рецепте "Мета" — то, что вы самостоятельно сможете регулировать количество необходимого вам сахара. Продуктов для приготовления таких конфет необходимо немного, да и найти вы их можете в любом магазине.

Как приготовить желейные конфеты

Ингредиенты:

  • сахарная пудра — 200 г;
  • клубника — 300 г;
  • желатин — 20 г;
  • лимон — ½ шт.

Способ приготовления:

  1. Разведите в 100 мл воды желатин, дайте постоять 15 минут.
  2. Клубнику промойте и положите в блендер, чтобы хорошо перебить до состояния пюре.
  3. Далее добавьте в чашу разведенный ранее желатин и сахарную пудру.
  4. После смешивания переложите в другую емкость и нагрейте содержимое на водяной бане, но не доводите до кипения.
  5. Выдавите из половинки плода лимона сон, влейте к остальным ингредиентам, еще раз все хорошо перемешайте.
  6. Разлейте получившуюся смесь по формам или в одну форму сплошным слоем. Дайте ей остыть несколько минут, после чего отправьте в холодильник.

Разнообразить свое меню можно десертом "Коровка". От этой сладости все придут в восторг.