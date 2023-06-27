Устройте праздник детям: от желейных конфет по этому рецепту они будут в восторге

Не только вкусные, но и полезные конфеты

Зачем покупать сомнительные по качеству магазинные сладости, если вкусные десерты можно приготовить своими руками? Например, желейные конфеты можно легко сделать дома — готовятся они просто, а удовольствия подарят невероятное количество.

Самое крутое в рецепте "Мета" — то, что вы самостоятельно сможете регулировать количество необходимого вам сахара. Продуктов для приготовления таких конфет необходимо немного, да и найти вы их можете в любом магазине.

Как приготовить желейные конфеты

Ингредиенты:

сахарная пудра — 200 г;

клубника — 300 г;

желатин — 20 г;

лимон — ½ шт.

Способ приготовления:

Разведите в 100 мл воды желатин, дайте постоять 15 минут. Клубнику промойте и положите в блендер, чтобы хорошо перебить до состояния пюре. Далее добавьте в чашу разведенный ранее желатин и сахарную пудру. После смешивания переложите в другую емкость и нагрейте содержимое на водяной бане, но не доводите до кипения. Выдавите из половинки плода лимона сон, влейте к остальным ингредиентам, еще раз все хорошо перемешайте. Разлейте получившуюся смесь по формам или в одну форму сплошным слоем. Дайте ей остыть несколько минут, после чего отправьте в холодильник.

Разнообразить свое меню можно десертом "Коровка". От этой сладости все придут в восторг.