Устройте праздник детям: от желейных конфет по этому рецепту они будут в восторге
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Не только вкусные, но и полезные конфеты
Зачем покупать сомнительные по качеству магазинные сладости, если вкусные десерты можно приготовить своими руками? Например, желейные конфеты можно легко сделать дома — готовятся они просто, а удовольствия подарят невероятное количество.
Самое крутое в рецепте "Мета" — то, что вы самостоятельно сможете регулировать количество необходимого вам сахара. Продуктов для приготовления таких конфет необходимо немного, да и найти вы их можете в любом магазине.
Как приготовить желейные конфеты
Ингредиенты:
- сахарная пудра — 200 г;
- клубника — 300 г;
- желатин — 20 г;
- лимон — ½ шт.
Способ приготовления:
- Разведите в 100 мл воды желатин, дайте постоять 15 минут.
- Клубнику промойте и положите в блендер, чтобы хорошо перебить до состояния пюре.
- Далее добавьте в чашу разведенный ранее желатин и сахарную пудру.
- После смешивания переложите в другую емкость и нагрейте содержимое на водяной бане, но не доводите до кипения.
- Выдавите из половинки плода лимона сон, влейте к остальным ингредиентам, еще раз все хорошо перемешайте.
- Разлейте получившуюся смесь по формам или в одну форму сплошным слоем. Дайте ей остыть несколько минут, после чего отправьте в холодильник.
Разнообразить свое меню можно десертом "Коровка". От этой сладости все придут в восторг.