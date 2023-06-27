Что любил пить Тарас Шевченко: как приготовить любимый напиток поэта за два взмаха руки
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Подайте этот напиток к столу — и все ахнут от удивления!
"Долгие вечера просиживали мы летом на Крещатике в саду, за чаем. Бесконечные велись между нами разговоры и споры. Шевченко выпивал стакан за стаканом со словами: "А всыпьте, будьте добры, еще чаю!", — именно так рассказывал историк Николай Костомаров о своих встречах с Тарасом Шевченко в Киеве в 1846 году.
Украинский поэт Тарас Шевченко больше всего напитков любил чай. В него поэт любил добавлять ром, причем в таком количестве, что его друзья шутили: мол, Тарас пьет не чай с ромом, а ром с чаем. Особенно напиток оцепнил поэто в ссылке и после этого пил до конца жизни. Вместе с Shuba предлагаем любимый писателем рецепт чая с ромом. Перечитайте стихи Тараса Шевченко под его любимый напиток.
Как приготовить чай с ромом
Ингредиенты:
- чай черный — 1 ч. л.;
- кипяток — 150 мл;
- ром — 30 мл;
- мед — по вкусу;
- корица, палочки — 1 шт.
Способ приготовления:
- Заварите чай в чашке или стакане для горячих напитков.
- Добавьте ром и мед по вкусу (мед можно заменить сахаром). Также можете положить палочку корицы. Подавайте напиток горячим.
Что же касается любимых блюд Тараса Шевченко, то больше всего он любил борщ с карасями. Попробуйте это популярное в XIX веке блюдо — возможно, и вам понравится.