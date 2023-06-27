Что любил пить Тарас Шевченко: как приготовить любимый напиток поэта за два взмаха руки

Подайте этот напиток к столу — и все ахнут от удивления!

"Долгие вечера просиживали мы летом на Крещатике в саду, за чаем. Бесконечные велись между нами разговоры и споры. Шевченко выпивал стакан за стаканом со словами: "А всыпьте, будьте добры, еще чаю!", — именно так рассказывал историк Николай Костомаров о своих встречах с Тарасом Шевченко в Киеве в 1846 году.

Украинский поэт Тарас Шевченко больше всего напитков любил чай. В него поэт любил добавлять ром, причем в таком количестве, что его друзья шутили: мол, Тарас пьет не чай с ромом, а ром с чаем. Особенно напиток оцепнил поэто в ссылке и после этого пил до конца жизни. Вместе с Shuba предлагаем любимый писателем рецепт чая с ромом. Перечитайте стихи Тараса Шевченко под его любимый напиток.

Как приготовить чай с ромом

Ингредиенты:

чай черный — 1 ч. л.;

кипяток — 150 мл;

ром — 30 мл;

мед — по вкусу;

корица, палочки — 1 шт.

Способ приготовления:

Заварите чай в чашке или стакане для горячих напитков. Добавьте ром и мед по вкусу (мед можно заменить сахаром). Также можете положить палочку корицы. Подавайте напиток горячим.

Что же касается любимых блюд Тараса Шевченко, то больше всего он любил борщ с карасями. Попробуйте это популярное в XIX веке блюдо — возможно, и вам понравится.