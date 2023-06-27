Попробуйте вместо обычных отбивных: куриные грудки по этому рецепту гости сметут еще горячими

Блюдо существенно сэкономит вам время

Мясо и картофель – два идеально сочетающихся продукта! Обычно мы привыкли запекать мясо, а из картофеля готовить гарнир.

А что, если эти два продукта соединить и приготовить куриные грудки с картофельной начинкой? "Попоїсти" отмечает, что это самый простой способ сделать курицу более сочной, а приготовление обеда или ужина — проще.

Как приготовить куриные грудки с картофельной начинкой

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

картофель – 2 шт.;

сыр голландский – 100 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

перец черный молотый, соль, сухари панировочные – по своему вкусу;

вода.

Способ приготовления:

Куриные грудки режем на стейки вдоль волокон. Каждый отбиваем, солим и перчим по вкусу. В отдельной миске смешиваем натертый картофель на терке картофелины, творог и яйцо. Кладем один куриный стейк на рабочую поверхность, сверху распределяем картофельную начинку и закрываем вторым кусочком. Обваливаем заготовку в панировочных сухарях. Каждую упаковываем в бумагу для жарки. Разогреваем сковороду. Готовим на среднем огне по 10 минут с каждой стороны.

Для такого блюда не требуется даже гарнир. Куриные грудки можно подать с домашним хлебом или овощным салатом.