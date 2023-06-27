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Попробуйте вместо обычных отбивных: куриные грудки по этому рецепту гости сметут еще горячими

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Куриные грудки с картофельной начинкой выручат, когда нет времени на готовку
Куриные грудки с картофельной начинкой выручат, когда нет времени на готовку. Фото popoisty.com

Блюдо существенно сэкономит вам время

Мясо и картофель – два идеально сочетающихся продукта! Обычно мы привыкли запекать мясо, а из картофеля готовить гарнир.

А что, если эти два продукта соединить и приготовить куриные грудки с картофельной начинкой? "Попоїсти" отмечает, что это самый простой способ сделать курицу более сочной, а приготовление обеда или ужина — проще.

Как приготовить куриные грудки с картофельной начинкой

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • сыр голландский – 100 г;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • перец черный молотый, соль, сухари панировочные – по своему вкусу;
  • вода.

Способ приготовления:

  1. Куриные грудки режем на стейки вдоль волокон. Каждый отбиваем, солим и перчим по вкусу.
  2. В отдельной миске смешиваем натертый картофель на терке картофелины, творог и яйцо.
  3. Кладем один куриный стейк на рабочую поверхность, сверху распределяем картофельную начинку и закрываем вторым кусочком.
  4. Обваливаем заготовку в панировочных сухарях. Каждую упаковываем в бумагу для жарки. Разогреваем сковороду. Готовим на среднем огне по 10 минут с каждой стороны.

Для такого блюда не требуется даже гарнир. Куриные грудки можно подать с домашним хлебом или овощным салатом.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Куриное мясо #Готовим дома