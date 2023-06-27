Попробуйте вместо обычных отбивных: куриные грудки по этому рецепту гости сметут еще горячими
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо существенно сэкономит вам время
Мясо и картофель – два идеально сочетающихся продукта! Обычно мы привыкли запекать мясо, а из картофеля готовить гарнир.
А что, если эти два продукта соединить и приготовить куриные грудки с картофельной начинкой? "Попоїсти" отмечает, что это самый простой способ сделать курицу более сочной, а приготовление обеда или ужина — проще.
Как приготовить куриные грудки с картофельной начинкой
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- картофель – 2 шт.;
- сыр голландский – 100 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- перец черный молотый, соль, сухари панировочные – по своему вкусу;
- вода.
Способ приготовления:
- Куриные грудки режем на стейки вдоль волокон. Каждый отбиваем, солим и перчим по вкусу.
- В отдельной миске смешиваем натертый картофель на терке картофелины, творог и яйцо.
- Кладем один куриный стейк на рабочую поверхность, сверху распределяем картофельную начинку и закрываем вторым кусочком.
- Обваливаем заготовку в панировочных сухарях. Каждую упаковываем в бумагу для жарки. Разогреваем сковороду. Готовим на среднем огне по 10 минут с каждой стороны.
Для такого блюда не требуется даже гарнир. Куриные грудки можно подать с домашним хлебом или овощным салатом.