Не отличить от мяса: хитрый рецепт кабачков в кляре

Полезное, сытное, вкусное, да еще и низкокалорийное блюдо

Кабачки – это настоящее сокровище лета. Они сочные, бюджетные и быстро готовятся, поэтому блюд из них — видимо-невидимо.

Но далеко не все они так вкусны, как сегодняшние кабачки в кляре по рецепту "Важно знать". Приготовить это блюдо сможет даже кулинар-новичок, а на вкус оно ничуть не уступит самым сочным и нежным отбивным!

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

2 средних кабачка;

100 г любого твердого сыра;

100 г панировочных сухарей;

50 г муки;

4 куриных яйца;

1 ч. л. сушеной петрушки;

1 ч. л. паприки;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

На нечищенных кабачках сделать на них несколько полос вилкой. После этого нарезать кабачки тонкими пластинками в глубокую посудину, посолить, поперчить и оставить на 15 минут. В отдельной посудине смешать сыр, петрушку, паприку и яйца. В другой посудине смешать муку с панировочными сухарями. Необходимо попеременно опускать каждый кабачок сначала в посудину с сыром, потом — в панировку. После этого нужно обжарить кабачки на предварительно разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Подавайте кабачки в кляре с любимым сырным соусом и наслаждайтесь блюдом. Приятного аппетита!