Не отличить от мяса: хитрый рецепт кабачков в кляре
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Полезное, сытное, вкусное, да еще и низкокалорийное блюдо
Кабачки – это настоящее сокровище лета. Они сочные, бюджетные и быстро готовятся, поэтому блюд из них — видимо-невидимо.
Но далеко не все они так вкусны, как сегодняшние кабачки в кляре по рецепту "Важно знать". Приготовить это блюдо сможет даже кулинар-новичок, а на вкус оно ничуть не уступит самым сочным и нежным отбивным!
Как приготовить кабачки в кляре
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка;
- 100 г любого твердого сыра;
- 100 г панировочных сухарей;
- 50 г муки;
- 4 куриных яйца;
- 1 ч. л. сушеной петрушки;
- 1 ч. л. паприки;
- соль, молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- На нечищенных кабачках сделать на них несколько полос вилкой. После этого нарезать кабачки тонкими пластинками в глубокую посудину, посолить, поперчить и оставить на 15 минут.
- В отдельной посудине смешать сыр, петрушку, паприку и яйца. В другой посудине смешать муку с панировочными сухарями.
- Необходимо попеременно опускать каждый кабачок сначала в посудину с сыром, потом — в панировку. После этого нужно обжарить кабачки на предварительно разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны.
Подавайте кабачки в кляре с любимым сырным соусом и наслаждайтесь блюдом. Приятного аппетита!