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Не отличить от мяса: хитрый рецепт кабачков в кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачки в кляре - лучшее блюдо лета
Кабачки в кляре - лучшее блюдо лета. Фото vazhnoznat.com

Полезное, сытное, вкусное, да еще и низкокалорийное блюдо

Кабачки – это настоящее сокровище лета. Они сочные, бюджетные и быстро готовятся, поэтому блюд из них — видимо-невидимо.

Но далеко не все они так вкусны, как сегодняшние кабачки в кляре по рецепту "Важно знать". Приготовить это блюдо сможет даже кулинар-новичок, а на вкус оно ничуть не уступит самым сочным и нежным отбивным!

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка;
  • 100 г любого твердого сыра;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • 50 г муки;
  • 4 куриных яйца;
  • 1 ч. л. сушеной петрушки;
  • 1 ч. л. паприки;
  • соль, молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. На нечищенных кабачках сделать на них несколько полос вилкой. После этого нарезать кабачки тонкими пластинками в глубокую посудину, посолить, поперчить и оставить на 15 минут.
  2. В отдельной посудине смешать сыр, петрушку, паприку и яйца. В другой посудине смешать муку с панировочными сухарями.
  3. Необходимо попеременно опускать каждый кабачок сначала в посудину с сыром, потом — в панировку. После этого нужно обжарить кабачки на предварительно разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Подавайте кабачки в кляре с любимым сырным соусом и наслаждайтесь блюдом. Приятного аппетита!

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