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Мясо будет таять во рту: самый простой маринад для шашлыка из свинины

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Шашлык получается очень вкусным, нежным и сочным
Шашлык получается очень вкусным, нежным и сочным. Фото 24 канал

Секреты идеально мягкого мяса

Аппетитный шашлык, идеально приготовленный на свежем воздухе – это лучшее летнее блюдо. Немногие поспорят, что важнейшей составляющей в процессе приготовления мяса является маринад. От него зависит сочность, вкусовые качества и аромат.

Шашлык из свинины легко готовить – с этим справятся даже любители. Важно еще и выбрать хороший кусок мяса – мягкого, по мере жирного. И подобрать маринад. ProstoWay поделился простым классическим маринадом для свинины.

Ингредиенты:

  • 2 килограмма свинины;
  • 200 миллилитров питьевой воды;
  • 100 мл 9-процентного уксуса;
  • соль — по вкусу;
  • 2-3 луковицы;
  • специи (подбираются по вкусу, но в состав, как правило, входит черный молотый перец, сушеная или свежая зелень).

Способ приготовления:

  1. Берем большую миску. Нарезаем свинину кусочками среднего размера. Очищаем луковицы, нарезаем их большими колечками и кладем в чашку вместе с мясом.
  2. Добавляем соль и другие специи. Хорошо перемешиваем.
  3. 100 мл 9% уксуса разводим в 200 мл воды. Добавляем раствор в мясо и перемешиваем. Вода с уксусом и сок, который отдает мясо, должны полностью покрывать все мясные кусочки в чашке.
  4. Убираем мясо мариноваться. При сильном дефиците времени можно обойтись только двумя или тремя часами. Но идеальный по вкусовым качествам шашлык должен мариноваться 6-8 часов. В идеале – оставить мясо на всю ночь.

Такой шашлык получается очень мягким и нежным. Также мы делились рецептом быстрого томатного соуса для шашлыка.

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#Рецепт #Мясо #Свинина #Шашлык #Маринад