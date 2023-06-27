Мясо будет таять во рту: самый простой маринад для шашлыка из свинины

Секреты идеально мягкого мяса

Аппетитный шашлык, идеально приготовленный на свежем воздухе – это лучшее летнее блюдо. Немногие поспорят, что важнейшей составляющей в процессе приготовления мяса является маринад. От него зависит сочность, вкусовые качества и аромат.

Шашлык из свинины легко готовить – с этим справятся даже любители. Важно еще и выбрать хороший кусок мяса – мягкого, по мере жирного. И подобрать маринад. ProstoWay поделился простым классическим маринадом для свинины.

Ингредиенты:

2 килограмма свинины;

200 миллилитров питьевой воды;

100 мл 9-процентного уксуса;

соль — по вкусу;

2-3 луковицы;

специи (подбираются по вкусу, но в состав, как правило, входит черный молотый перец, сушеная или свежая зелень).

Способ приготовления:

Берем большую миску. Нарезаем свинину кусочками среднего размера. Очищаем луковицы, нарезаем их большими колечками и кладем в чашку вместе с мясом. Добавляем соль и другие специи. Хорошо перемешиваем. 100 мл 9% уксуса разводим в 200 мл воды. Добавляем раствор в мясо и перемешиваем. Вода с уксусом и сок, который отдает мясо, должны полностью покрывать все мясные кусочки в чашке. Убираем мясо мариноваться. При сильном дефиците времени можно обойтись только двумя или тремя часами. Но идеальный по вкусовым качествам шашлык должен мариноваться 6-8 часов. В идеале – оставить мясо на всю ночь.

Такой шашлык получается очень мягким и нежным. Также мы делились рецептом быстрого томатного соуса для шашлыка.