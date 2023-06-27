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Невероятное блюдо – из обычного картофеля: рецепт фантастического гарнира

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эта запеканка получается очень нежной
Эта запеканка получается очень нежной

От такого гарнира никто не откажется

Мы рассказывали, как готовят картофельное пюре турецкие повара. Но и украинским кулинарам есть чем удивить.

Этот необычный гарнир готовится на основе кулинарного пюре. Кушанье получается очень нежным, с хрустящей и румяной корочкой. Рецептом поделились на портале "Советница ".

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 50 г сливочного масла
  • 1,5 стакана молока
  • 3 яйца
  • 150 г брынзы
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем картофель. Лучше всего заливать корнеплоды кипятком – так они быстрее сварятся. Сливаем воду, толчем.
  2. В отварной картофель добавляем сливочное масло, горячее молоко и соль. Возвращаем на огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая.
  3. Тогда снимаем с огня и понемногу добавляем 2 взбитых яйца. Половину пюре выкладываем на противень, смазанное маслом, присыпаем стаканом натертой брынзы.
  4. Сверху выкладываем остальное пюре и смазываем взбитым яйцом. Произвольно в нескольких местах кладем по кусочку сливочного масла.
  5. Запекаем в хорошо нагретой духовке. Готовим, пока на поверхности пюре не образуется румяная корочка.

Это идеальный гарнир к любому мясу. Попробуйте приготовить аппетитные мазурики – вы будете поражены нежным вкусом.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Картофельное пюре #Гарнир