Невероятное блюдо – из обычного картофеля: рецепт фантастического гарнира

От такого гарнира никто не откажется

Мы рассказывали, как готовят картофельное пюре турецкие повара. Но и украинским кулинарам есть чем удивить.

Этот необычный гарнир готовится на основе кулинарного пюре. Кушанье получается очень нежным, с хрустящей и румяной корочкой. Рецептом поделились на портале "Советница ".

Ингредиенты:

700 г картофеля

50 г сливочного масла

1,5 стакана молока

3 яйца

150 г брынзы

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем картофель. Лучше всего заливать корнеплоды кипятком – так они быстрее сварятся. Сливаем воду, толчем. В отварной картофель добавляем сливочное масло, горячее молоко и соль. Возвращаем на огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая. Тогда снимаем с огня и понемногу добавляем 2 взбитых яйца. Половину пюре выкладываем на противень, смазанное маслом, присыпаем стаканом натертой брынзы. Сверху выкладываем остальное пюре и смазываем взбитым яйцом. Произвольно в нескольких местах кладем по кусочку сливочного масла. Запекаем в хорошо нагретой духовке. Готовим, пока на поверхности пюре не образуется румяная корочка.

Это идеальный гарнир к любому мясу. Попробуйте приготовить аппетитные мазурики – вы будете поражены нежным вкусом.