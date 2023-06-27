Невероятное блюдо – из обычного картофеля: рецепт фантастического гарнира
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От такого гарнира никто не откажется
Мы рассказывали, как готовят картофельное пюре турецкие повара. Но и украинским кулинарам есть чем удивить.
Этот необычный гарнир готовится на основе кулинарного пюре. Кушанье получается очень нежным, с хрустящей и румяной корочкой. Рецептом поделились на портале "Советница ".
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 50 г сливочного масла
- 1,5 стакана молока
- 3 яйца
- 150 г брынзы
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем картофель. Лучше всего заливать корнеплоды кипятком – так они быстрее сварятся. Сливаем воду, толчем.
- В отварной картофель добавляем сливочное масло, горячее молоко и соль. Возвращаем на огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая.
- Тогда снимаем с огня и понемногу добавляем 2 взбитых яйца. Половину пюре выкладываем на противень, смазанное маслом, присыпаем стаканом натертой брынзы.
- Сверху выкладываем остальное пюре и смазываем взбитым яйцом. Произвольно в нескольких местах кладем по кусочку сливочного масла.
- Запекаем в хорошо нагретой духовке. Готовим, пока на поверхности пюре не образуется румяная корочка.
Это идеальный гарнир к любому мясу. Попробуйте приготовить аппетитные мазурики – вы будете поражены нежным вкусом.