Забудьте о хлебе и картофеле: один бесплатный ингредиент сделает котлеты невероятными

Весь секрет – в правильном добавлении воды

Идеальные сочные котлеты – это цель многих кулинаров. В поисках рецепта особенно вкусных котлет часто используются разные техники и секретные ингредиенты, которыми делятся опытные повара. К примеру, турецкие повара используют интересную начинку.

Многие рецепты предполагают добавление в мясную смесь дополнительных ингредиентов. Есть один удивительный прием, который сделает ваши котлеты сочными без ущерба насыщенному вкусу мяса. Ukr.Media советует добавлять в фарш воду.

Как добавлять воду

Традиционно повара используют хлеб, картофель, лук и жиры. Это улучшает текстуру и сочность мясного фарша, но эти добавки часто омрачают естественный вкус самого мяса. Но стоит добавить горячую воду к фаршу – так можно получить идеально сочные котлеты. Понадобится всего 4 столовых ложки кипятка на каждый килограмм фарша.

Добавьте к мясу горячую воду и энергично и быстро перемешайте ложкой до однородности. Горячая вода сделает мясную смесь липкой и не позволит котлетам развалиться во время приготовления.

Вы можете быть настроены скептически, но будьте уверены – горячая вода не испортит вкус мяса. Она усилит сочность, не подавляя естественный вкус. Это эффективный способ удержать влагу внутри мяса. Также мы делились рецептом сочных мазуриков.