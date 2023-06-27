Забудьте о хлебе и картофеле: один бесплатный ингредиент сделает котлеты невероятными
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Весь секрет – в правильном добавлении воды
Идеальные сочные котлеты – это цель многих кулинаров. В поисках рецепта особенно вкусных котлет часто используются разные техники и секретные ингредиенты, которыми делятся опытные повара. К примеру, турецкие повара используют интересную начинку.
Многие рецепты предполагают добавление в мясную смесь дополнительных ингредиентов. Есть один удивительный прием, который сделает ваши котлеты сочными без ущерба насыщенному вкусу мяса. Ukr.Media советует добавлять в фарш воду.
Как добавлять воду
Традиционно повара используют хлеб, картофель, лук и жиры. Это улучшает текстуру и сочность мясного фарша, но эти добавки часто омрачают естественный вкус самого мяса. Но стоит добавить горячую воду к фаршу – так можно получить идеально сочные котлеты. Понадобится всего 4 столовых ложки кипятка на каждый килограмм фарша.
Добавьте к мясу горячую воду и энергично и быстро перемешайте ложкой до однородности. Горячая вода сделает мясную смесь липкой и не позволит котлетам развалиться во время приготовления.
Вы можете быть настроены скептически, но будьте уверены – горячая вода не испортит вкус мяса. Она усилит сочность, не подавляя естественный вкус. Это эффективный способ удержать влагу внутри мяса. Также мы делились рецептом сочных мазуриков.