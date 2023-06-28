Актуально во время войны: как приготовить сытный плов всего из трех ингредиентов
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Вкусное и сытное блюдо будет готово через полчаса
Плов – одно из самых вкусных блюд из риса, с мясом. Когда речь заходит об этом блюде, невольно вспоминаешь про мясо, которое кипит в масле, все это очень жирно и калорийно.
А что делать в военное время, когда могут быть перебои с поставками мяса или не всегда есть деньги на его покупку? Приготовить постный плов. По рецепту Shuba его приготовление не займет много времени и продуктов: вам нужны только рис, морковь, лук и любой жир - растительное масло, сливочное масло или смалец. Ну что, берем продукты и идем готовить!
Как приготовить плов без мяса
Ингредиенты на 3 порции:
- рис — 1 стакан;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- масло подсолнечное, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите от кожуры морковь и лук. Морковь натрите на крупной терке, лук измельчите.
- Разогрейте в кастрюле с тяжелым дном растительное масло или любой жир, положите в кастрюлю измельченные овощи и обжарьте на среднем огне минуту.
- Добавьте немного воды, уменьшите огонь, закройте крышку и тушите овощи около 5 минут.
- Промойте рисовую крупу холодной водой в дуршлаге или в миске. Если промываете рис в миске — слейте воду не менее 3 раз. Отставьте рис до необходимости.
- Добавьте в кастрюлю с морковью и луком 2 стакана холодной воды. Доведите жидкость до кипения, добавьте соль и, по желанию, любые специи.
- Переложите в кастрюлю рис и когда вода закипит, уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой, но не плотно.
- Готовьте рис, пока вся жидкость не выпарится, примерно 18 минут.
- Когда вся жидкость выпарится, выключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и оставьте рис отдыхать на плите в течение 15 минут. Перед подачей на стол перемешайте.
"Телеграф" ранее рассказывал, нужно ли мыть рис перед приготовлением плова. Придерживайтесь хитростей и готовьте вкусные блюда!