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Актуально во время войны: как приготовить сытный плов всего из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Постный плов - отличный вариант, когда нет мяса
Постный плов - отличный вариант, когда нет мяса. Фото shuba.life

Вкусное и сытное блюдо будет готово через полчаса

Плов – одно из самых вкусных блюд из риса, с мясом. Когда речь заходит об этом блюде, невольно вспоминаешь про мясо, которое кипит в масле, все это очень жирно и калорийно.

А что делать в военное время, когда могут быть перебои с поставками мяса или не всегда есть деньги на его покупку? Приготовить постный плов. По рецепту Shuba его приготовление не займет много времени и продуктов: вам нужны только рис, морковь, лук и любой жир - растительное масло, сливочное масло или смалец. Ну что, берем продукты и идем готовить!

Как приготовить плов без мяса

Ингредиенты на 3 порции:

  • рис — 1 стакан;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • масло подсолнечное, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите от кожуры морковь и лук. Морковь натрите на крупной терке, лук измельчите.
  2. Разогрейте в кастрюле с тяжелым дном растительное масло или любой жир, положите в кастрюлю измельченные овощи и обжарьте на среднем огне минуту.
  3. Добавьте немного воды, уменьшите огонь, закройте крышку и тушите овощи около 5 минут.
  4. Промойте рисовую крупу холодной водой в дуршлаге или в миске. Если промываете рис в миске — слейте воду не менее 3 раз. Отставьте рис до необходимости.
  5. Добавьте в кастрюлю с морковью и луком 2 стакана холодной воды. Доведите жидкость до кипения, добавьте соль и, по желанию, любые специи.
  6. Переложите в кастрюлю рис и когда вода закипит, уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой, но не плотно.
  7. Готовьте рис, пока вся жидкость не выпарится, примерно 18 минут.
  8. Когда вся жидкость выпарится, выключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и оставьте рис отдыхать на плите в течение 15 минут. Перед подачей на стол перемешайте.

"Телеграф" ранее рассказывал, нужно ли мыть рис перед приготовлением плова. Придерживайтесь хитростей и готовьте вкусные блюда!

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#Рецепт #Готовим дома #Плов