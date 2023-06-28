Эти сырники точно не распадутся: рецепт, который гарантирует фантастическое блюдо
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Блюдо станет любимым у каждого члена семьи
Ароматные сырники на завтрак любят есть и дети, и взрослые. Блюдо это вкусное, сытное и довольно полезное.
Вот только приготовить сырники на завтрак не так-то легко. Мало того, что над блюдом этим придется как следует попотеть! Так еще и тесто для сырников имеет пагубную привычку расползаться, если за ним не уследить. К счастью, эту проблему можно устранить с помощью кокосовой стружки. Стоит ее добавить в тесто, как все пойдет как по маслу. Вот о нем вместе с "Важно знать" и расскажем.
Как приготовить сырники, чтобы они держали форму
Ингредиенты:
- 1 кг творога;
- 2 куриных яйца;
- 100 г муки;
- 80 г сахара;
- 80 г кокосовой стружки;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Добавьте к творогу соль, сахар, ванильный сахар, кокосовую стружку и львиную долю муки. Вбейте в ту же посудину яйца, все перемешайте руками.
- Аккуратно сформируйте из получившегося теста сырники. Тщательно обваляйте их в муке.
- Разогрейте на сковороде масло. Жарьте сырники до золотистой корочки на слабом огне в небольшом количестве масла под крышкой. Сырники готовы.
Подавайте такие сырники с домашним сгущенным молоком или шоколадной пастой. Приятного аппетита!