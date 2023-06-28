Эти сырники точно не распадутся: рецепт, который гарантирует фантастическое блюдо

Блюдо станет любимым у каждого члена семьи

Ароматные сырники на завтрак любят есть и дети, и взрослые. Блюдо это вкусное, сытное и довольно полезное.

Вот только приготовить сырники на завтрак не так-то легко. Мало того, что над блюдом этим придется как следует попотеть! Так еще и тесто для сырников имеет пагубную привычку расползаться, если за ним не уследить. К счастью, эту проблему можно устранить с помощью кокосовой стружки. Стоит ее добавить в тесто, как все пойдет как по маслу. Вот о нем вместе с "Важно знать" и расскажем.

Как приготовить сырники, чтобы они держали форму

Ингредиенты:

1 кг творога;

2 куриных яйца;

100 г муки;

80 г сахара;

80 г кокосовой стружки;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Добавьте к творогу соль, сахар, ванильный сахар, кокосовую стружку и львиную долю муки. Вбейте в ту же посудину яйца, все перемешайте руками. Аккуратно сформируйте из получившегося теста сырники. Тщательно обваляйте их в муке. Разогрейте на сковороде масло. Жарьте сырники до золотистой корочки на слабом огне в небольшом количестве масла под крышкой. Сырники готовы.

Подавайте такие сырники с домашним сгущенным молоком или шоколадной пастой. Приятного аппетита!