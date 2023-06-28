Летом будете готовить только эти пирожки: идеальный рецепт без духовки и суматохи

Готовьте пирожки и наслаждайтесь!

Пирожки – идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака или перекуса. Их не обязательно готовить из дрожжевого теста – основу можно сделать на воде, кефире или даже молоке. Сами пирожки в таком случае жарятся на сковороде.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим сырные пирожки. Этот рецепт выручит вас жаркими летними днями, когда стоять на кухне не очень хочется. Несмотря на простоту и быстроту приготовления, родным они точно придутся по вкусу.

Как приготовить сырные пирожки

Ингредиенты:

мука – 350 г;

кефир – 200 мл;

соль – 0.5 ч. л.;

сода – 0.5 ч. л.;

подсолнечное масло – 30 мл;

отварное яйцо – 3 шт.;

сыр – 60 г;

зеленый лук – пучок.

Способ приготовления:

В тару с мукой высыпаем соль и соду, перемешиваем. Добавляем в смесь растительное масло и кефир, замешиваем эластичное тесто. Оставляем под пищевой пленкой в тепле на 20 минут. В это время нарезаем мелкими кубиками очищенные яйца, натираем сыр и нарезаем зеленый лук. Смешиваем и солим по вкусу. Делим тесто на две одинаковые части, раскатываем их в большие тонкие прямоугольные пласты. На одном из пластов выделяем кружкой круги, куда выкладываем по столовой ложке начинки. Накрываем вторым пластом, пальцами выделяем границы каждого пирожка. Стаканом вырезаем каждый пирожок Опускаем пирожки в разогретое в сковороде масло, на среднем огне обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

А чтобы пирожки были свежими и пышными долгое время, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь вкуснятиной каждый день!