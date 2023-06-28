Летом будете готовить только эти пирожки: идеальный рецепт без духовки и суматохи
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Готовьте пирожки и наслаждайтесь!
Пирожки – идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака или перекуса. Их не обязательно готовить из дрожжевого теста – основу можно сделать на воде, кефире или даже молоке. Сами пирожки в таком случае жарятся на сковороде.
Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим сырные пирожки. Этот рецепт выручит вас жаркими летними днями, когда стоять на кухне не очень хочется. Несмотря на простоту и быстроту приготовления, родным они точно придутся по вкусу.
Как приготовить сырные пирожки
Ингредиенты:
- мука – 350 г;
- кефир – 200 мл;
- соль – 0.5 ч. л.;
- сода – 0.5 ч. л.;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- отварное яйцо – 3 шт.;
- сыр – 60 г;
- зеленый лук – пучок.
Способ приготовления:
- В тару с мукой высыпаем соль и соду, перемешиваем. Добавляем в смесь растительное масло и кефир, замешиваем эластичное тесто. Оставляем под пищевой пленкой в тепле на 20 минут.
- В это время нарезаем мелкими кубиками очищенные яйца, натираем сыр и нарезаем зеленый лук. Смешиваем и солим по вкусу.
- Делим тесто на две одинаковые части, раскатываем их в большие тонкие прямоугольные пласты. На одном из пластов выделяем кружкой круги, куда выкладываем по столовой ложке начинки.
- Накрываем вторым пластом, пальцами выделяем границы каждого пирожка. Стаканом вырезаем каждый пирожок
- Опускаем пирожки в разогретое в сковороде масло, на среднем огне обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
А чтобы пирожки были свежими и пышными долгое время, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь вкуснятиной каждый день!