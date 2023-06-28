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Просто засуньте овощи в банку накануне пикника: рецепт закуски, с которой забудут даже о мясе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маринованные овощи уместны везде
Маринованные овощи уместны везде. Фото cesmak.info

Невероятное блюдо без лишних хлопот

Лето – идеальное время для легкой закуски из свежих овощей. Если думаете, что перепробовали все, попробуйте овощи, маринованные в бутылке. Вам понравится это блюдо сразу!

Овощи в бутылках по рецепту "Це Смак" – лучший вариант для выезда на природу. Вам нужно только потратить 10 минут вечером на приготовление закуски, отправить в холодильник. Утром вы уже будете наслаждаться пикантной закуской, которая будет уместна и на пикнике, и на праздничном, и на семейном столе. Берем продукты и идем готовить!

Как замариновать овощи в бутылке

Ингредиенты на 8 порций:

  • огурцы – 700 г;
  • помидор – 600 г;
  • винный уксус – 70 мл;
  • подсолнечное масло – 70 мл;
  • чеснок – 8 зубчиков;
  • соль – 1,5 стакана;
  • петрушка, базилик, болгарский перец, перец чили – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте помидоры и огурцы кусочками и отправьте в бутылку.
  2. Для маринада измельчите в блендере масло, уксус, чеснок, сахар, соль, специи и зелень.
  3. Залейте соус в бутылку, закройте ее и хорошенько перемешайте. Отправьте бутылку в холодильник минимум на 8 часов.

Если вы сделаете заготовку вечером, то утром будете уже наслаждаться потрясающей закуской. Единственное, на что обратите внимание — нарезайте овощи мелко, иначе они могут не влезть в бутылку.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Маринованные овощи #Готовим дома