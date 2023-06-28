Просто засуньте овощи в банку накануне пикника: рецепт закуски, с которой забудут даже о мясе

Невероятное блюдо без лишних хлопот

Лето – идеальное время для легкой закуски из свежих овощей. Если думаете, что перепробовали все, попробуйте овощи, маринованные в бутылке. Вам понравится это блюдо сразу!

Овощи в бутылках по рецепту "Це Смак" – лучший вариант для выезда на природу. Вам нужно только потратить 10 минут вечером на приготовление закуски, отправить в холодильник. Утром вы уже будете наслаждаться пикантной закуской, которая будет уместна и на пикнике, и на праздничном, и на семейном столе. Берем продукты и идем готовить!

Как замариновать овощи в бутылке

Ингредиенты на 8 порций:

огурцы – 700 г;

помидор – 600 г;

винный уксус – 70 мл;

подсолнечное масло – 70 мл;

чеснок – 8 зубчиков;

соль – 1,5 стакана;

петрушка, базилик, болгарский перец, перец чили – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте помидоры и огурцы кусочками и отправьте в бутылку. Для маринада измельчите в блендере масло, уксус, чеснок, сахар, соль, специи и зелень. Залейте соус в бутылку, закройте ее и хорошенько перемешайте. Отправьте бутылку в холодильник минимум на 8 часов.

Если вы сделаете заготовку вечером, то утром будете уже наслаждаться потрясающей закуской. Единственное, на что обратите внимание — нарезайте овощи мелко, иначе они могут не влезть в бутылку.