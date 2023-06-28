Просто засуньте овощи в банку накануне пикника: рецепт закуски, с которой забудут даже о мясе
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Невероятное блюдо без лишних хлопот
Лето – идеальное время для легкой закуски из свежих овощей. Если думаете, что перепробовали все, попробуйте овощи, маринованные в бутылке. Вам понравится это блюдо сразу!
Овощи в бутылках по рецепту "Це Смак" – лучший вариант для выезда на природу. Вам нужно только потратить 10 минут вечером на приготовление закуски, отправить в холодильник. Утром вы уже будете наслаждаться пикантной закуской, которая будет уместна и на пикнике, и на праздничном, и на семейном столе. Берем продукты и идем готовить!
Как замариновать овощи в бутылке
Ингредиенты на 8 порций:
- огурцы – 700 г;
- помидор – 600 г;
- винный уксус – 70 мл;
- подсолнечное масло – 70 мл;
- чеснок – 8 зубчиков;
- соль – 1,5 стакана;
- петрушка, базилик, болгарский перец, перец чили – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте помидоры и огурцы кусочками и отправьте в бутылку.
- Для маринада измельчите в блендере масло, уксус, чеснок, сахар, соль, специи и зелень.
- Залейте соус в бутылку, закройте ее и хорошенько перемешайте. Отправьте бутылку в холодильник минимум на 8 часов.
Если вы сделаете заготовку вечером, то утром будете уже наслаждаться потрясающей закуской. Единственное, на что обратите внимание — нарезайте овощи мелко, иначе они могут не влезть в бутылку.