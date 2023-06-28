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Майонез из яблок: рецепт заправки, которая всегда будет в холодильнике

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикатный домашний майонез из яблок
Пикатный домашний майонез из яблок. Фото vazhnoznat.com

Вкусная и полезная замена магазинному соусу

Без майонеза вряд ли возможно представить любимый обед или ужин. Несмотря на его популярность, полезной эту заправку не назовешь. К тому же, в магазинный майонез добавляют огромное количество консервантов, усилителей вкуса.

Именно поэтому вместе с "Важно знать" предлагаем приготовить майонез без яиц и с минимумом растительного масла. Основой для него будут служить свежие яблоки. Они же добавят майонезу пикантность вкуса и приятную кислинку.

Как приготовить майонез из яблок

Ингредиенты:

  • 4 небольших яблока;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • щепотка куркумы;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • черный молотый перец;
  • 200 г растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Яблоки необходимо очистить от кожуры, удалить плодоножку, семечки и сердцевину. Фрукты нужно сложить в целлофановый пакет, завязать и сделать несколько проколов, чтобы при готовке выходил пар. В таком виде яблоки нужно отправить в микроволновку на 5–7 минут или же запечь в духовке или мультиварке. После перебить яблоки в однородное пюре.
  2. Добавить в яблочную массу соль, горчицу и лимонный сок. Если яблоки кислые, лучше добавить 1 чайную ложку лимонного сока и столько же сахара.
  3. Для цвета майонеза необходимо добавить куркуму. Соус нужно поперчить, добавить растительное масло и взбить блендером до полной однородности.
  4. Готовый соус нужно перелить в банку и поставить в холодильник.

После охлаждения майонез из яблок станет значительно гуще. Добавляйте соус к мясным блюдам или в любимые салаты и наслаждайтесь!

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#Рецепт #Яблоки #Майонез #Готовим дома