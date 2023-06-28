Даже картофель тереть не надо: как готовят драники в Китае
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Готовить драники по-китайски проще
Драники — это отличное блюдо, если в вашем доме есть только базовые продукты, такие как картофель, яйца и лук. Несмотря на простоту приготовления и невероятный вкус, готовить драники достаточно энергозатратно.
Возможно ли сделать этот процесс значительно проще? Оказывается, китайцы не только упростили приготовления драников, но и добавили туда еще один необычный ингредиент. Вместе с "Важно знать" рассказываем, как готовят драники в Китае
Как приготовить драники по-китайски
Ингредиенты:
- 2 картошки;
- 3 ст. л. муки;
- банка консервированной кукурузы;
- 50 мл воды;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло;
- сметана и зелень.
Способ приготовления:
- Картофель помойте и очистите. Нарежьте овощ сначала пластинами, потом мелкой соломкой и в конце — мелким кубиком. Переложите в глубокую миску.
- Добавьте к картофелю кукурузу. Их должно быть поровну.
- Посолите, поперчите, добавьте муку и перемешайте.
- Добавьте воду. Замесите основу для драников, пока мука не станет густой.
- На разогретую сковороду добавьте немного растительного масла. Выложите столовую ложку теста на сковороду. Жарьте драники с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые драники выложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Подавайте блюдо со сметаной и зеленью или любимым соусом. Приятного аппетита!