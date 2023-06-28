Даже картофель тереть не надо: как готовят драники в Китае

Готовить драники по-китайски проще

Драники — это отличное блюдо, если в вашем доме есть только базовые продукты, такие как картофель, яйца и лук. Несмотря на простоту приготовления и невероятный вкус, готовить драники достаточно энергозатратно.

Возможно ли сделать этот процесс значительно проще? Оказывается, китайцы не только упростили приготовления драников, но и добавили туда еще один необычный ингредиент. Вместе с "Важно знать" рассказываем, как готовят драники в Китае

Как приготовить драники по-китайски

Ингредиенты:

2 картошки;

3 ст. л. муки;

банка консервированной кукурузы;

50 мл воды;

соль и перец по вкусу;

растительное масло;

сметана и зелень.

Способ приготовления:

Картофель помойте и очистите. Нарежьте овощ сначала пластинами, потом мелкой соломкой и в конце — мелким кубиком. Переложите в глубокую миску. Добавьте к картофелю кукурузу. Их должно быть поровну. Посолите, поперчите, добавьте муку и перемешайте. Добавьте воду. Замесите основу для драников, пока мука не станет густой. На разогретую сковороду добавьте немного растительного масла. Выложите столовую ложку теста на сковороду. Жарьте драники с двух сторон до золотистого цвета.

Готовые драники выложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Подавайте блюдо со сметаной и зеленью или любимым соусом. Приятного аппетита!