Ни капли масла: хрустящие кабачковые палочки по этому рецепту вам даже жарить не придется

С этим рецептом вы забудете о других

Кабачки – это универсальный овощ, который можно готовить разными способами и подавать на обед, перекус и ужин. Один из вариантов – вкусно запечь в духовке в виде палочек.

Такие кабачки по рецепту "Попоїсти" готовятся в духовке без капли масла. Такое простое, быстрое и вкусное блюдо не оставит никого равнодушным. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить кабачковые палочки

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

сметана 20% – 200 г, можно заменить 2 яйцами;

чеснок – 2 зубчика;

сыр голландский – 100 г;

сухари панировочные – 100 г;

соль, перец черный молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки нарезаем брусочками толщиной 1-1,5 см. В сметану добавляем измельченный чеснок, соль и черный молотый перец, перемешиваем. На средней или мелкой терке натираем творог, добавляем панировочные сухари, все перемешиваем. Теперь каждый брусочек опускаем в чесночно-сметанный соус, а затем обваливаем в смеси из творога и панировочных сухарей. Выкладываем палочки на застеленный пергаментом противень. Отправляем его в предварительно разогретую духовку до 180-200 градусов на 25-30 минут до золотистой румяной корочки.

Подавать такие палочки лучше с любимым соусом, как гарнир или самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!