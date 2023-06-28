Ни капли масла: хрустящие кабачковые палочки по этому рецепту вам даже жарить не придется
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С этим рецептом вы забудете о других
Кабачки – это универсальный овощ, который можно готовить разными способами и подавать на обед, перекус и ужин. Один из вариантов – вкусно запечь в духовке в виде палочек.
Такие кабачки по рецепту "Попоїсти" готовятся в духовке без капли масла. Такое простое, быстрое и вкусное блюдо не оставит никого равнодушным. Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить кабачковые палочки
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- сметана 20% – 200 г, можно заменить 2 яйцами;
- чеснок – 2 зубчика;
- сыр голландский – 100 г;
- сухари панировочные – 100 г;
- соль, перец черный молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки нарезаем брусочками толщиной 1-1,5 см.
- В сметану добавляем измельченный чеснок, соль и черный молотый перец, перемешиваем.
- На средней или мелкой терке натираем творог, добавляем панировочные сухари, все перемешиваем.
- Теперь каждый брусочек опускаем в чесночно-сметанный соус, а затем обваливаем в смеси из творога и панировочных сухарей. Выкладываем палочки на застеленный пергаментом противень.
- Отправляем его в предварительно разогретую духовку до 180-200 градусов на 25-30 минут до золотистой румяной корочки.
Подавать такие палочки лучше с любимым соусом, как гарнир или самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!