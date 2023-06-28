Только банка, три ингредиента и пять минут времени: лучший рецепт домашнего мороженого
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Чтобы приготовить десерт, просто потрусите банку
Лучший летний десерт – мороженое. А если приготовить его самостоятельно дома – это будет гораздо вкуснее и полезнее.
Для домашнего мороженого по рецепту "Попоїсти" нужна только банка и несколько ингредиентов. Да и готовить десерт – очень увлекательное занятие: нужно только смешать все ингредиенты в банке и активно потрясти в течение нескольких минут. Гарантируем – такое блюдо ваши дети будут с удовольствием не только есть, но и готовить.
Как приготовить домашнее мороженое
Ингредиенты:
- сливки 33% — 240 мл
- сахарная пудра – 3 ч. л. или немного меда;
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
По желанию в мороженое можно добавлять любые наполнители.
Способ приготовления:
- Поставьте стеклянную банку объемом 0,5л в морозилку на 5-7 минут.
- Поместите в ледяную банку все ингредиенты, закройте крышкой и активно встряхивайте в течение 5 минут. За это время масса станет более густой и плотной.
- К мороженому можно добавить любые наполнители по вкусу. Хорошо размешайте, чтобы он равномерно распределился по всей массе мороженого.
- Поставьте банку на 2-3 часа в морозилку – за это время мороженое полностью замерзнет и будет готово.
А если добавить к мороженому сгущенное молоко — оно станет невероятным. Готовьте с удовольствием!