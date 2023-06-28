Только банка, три ингредиента и пять минут времени: лучший рецепт домашнего мороженого

Чтобы приготовить десерт, просто потрусите банку

Лучший летний десерт – мороженое. А если приготовить его самостоятельно дома – это будет гораздо вкуснее и полезнее.

Для домашнего мороженого по рецепту "Попоїсти" нужна только банка и несколько ингредиентов. Да и готовить десерт – очень увлекательное занятие: нужно только смешать все ингредиенты в банке и активно потрясти в течение нескольких минут. Гарантируем – такое блюдо ваши дети будут с удовольствием не только есть, но и готовить.

Как приготовить домашнее мороженое

Ингредиенты:

сливки 33% — 240 мл

сахарная пудра – 3 ч. л. или немного меда;

ванильный экстракт – 1 ч. л.

По желанию в мороженое можно добавлять любые наполнители.

Способ приготовления:

Поставьте стеклянную банку объемом 0,5л в морозилку на 5-7 минут. Поместите в ледяную банку все ингредиенты, закройте крышкой и активно встряхивайте в течение 5 минут. За это время масса станет более густой и плотной. К мороженому можно добавить любые наполнители по вкусу. Хорошо размешайте, чтобы он равномерно распределился по всей массе мороженого. Поставьте банку на 2-3 часа в морозилку – за это время мороженое полностью замерзнет и будет готово.

А если добавить к мороженому сгущенное молоко — оно станет невероятным. Готовьте с удовольствием!