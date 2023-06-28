Отбивных будет вдвое больше: сочное мясо в картофельной шубке
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Очень вкусное блюдо, которое просто готовится
Мы рассказывали, как готовить хрустящие шницели. Еще одна вариация этого популярного блюда – отбивные из куриного филе в картофельной шубке.
Это блюдо никогда не получится сухим. Отбивные имеют хрустящую корочку, а внутри остаются очень нежными и сочными. Особенно она понравится тем, кто любит драники.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт;
- картофель – 1,5 кг;
- чеснок – 3 зубчика;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 2 ст. л. с чубом;
- соль, перец, зелень — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Куриное филе моем, просушиваем. Нарезаем на тонкие порционные куски.
- Мясо можно отбить. Или оставить такими – как вам больше нравится.
- Кусочки солим и перчим с двух сторон. Очищенный и вымытый картофель натираем на крупной терке. Добавляем чеснок, яйцо, соль, перец и любимые специи. Также добавляем муку. Замешиваем.
- Разогреваем сковороду, щедро наливаем масла. Берем кусочек филе. Держа на ладони, обкладываем его смесью из картофеля. Сразу выкладываем жариться. Так поступаем с каждым кусочком мяса. Обжариваем филе в шубке с двух сторон до золотистости.
Приводим такие отбивные сразу после жарки. Сверху образуется хрустящая картофельная корочка, а внутри будет сочное и нежное мясо. Также мы рассказывали, как готовить шпундру.