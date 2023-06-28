Вкуснее, чем "Наполеон", а готовится проще: рецепт невероятного десерта "Мильфей"

Обязательно приготовьте его, пока есть ягоды

Мы рассказывали, как готовить классический "Наполеон". Теперь делимся рецептом одной из его вариаций – торта "Мильфей".

В переводе с французского это слово означает "тысяча листочков". Его изготовляют из нескольких слоев слоеного теста. Между лепешками кладут крем, фрукты, ягоды. Он близок к "Наполеону", но более легкий и нежный. Готовят его как в виде пирожных, так и большим тортом. Рецептом поделились на портале "Советница" ,

Ингредиенты:

500 г замороженного слоеного теста

400 г малины (можно другие ягоды).

125 г сахара

500 мл молока

20 г крахмала

20 г муки

1 яйцо и 2 желтка

ванилин на кончике ножа

Способ приготовления:

Из раскатанного теста вырезаем прямоугольники такого размера, каким будет пирог. Чтобы оно не прилипало к столу, поверхность слегка присыпают мукой. Ножом или вилкой по всему периметру пласта теста делаем проколы. Выпекаем лепешки до готовности при температуре 200 градусов, обычно идет до 5 мин на один лепешку. Для крема выливаем молоко в кастрюлю, добавляем ваниль и доводим до кипения. Яйцо, желтки и сахар взбиваем до образования белой массы. Добавляем просеянную муку и крахмал. Горячее молоко тоненькой струйкой вливаем в яично-сахарную массу и перемешиваем. Затем ставим ее на водяную баню и варим до загустения, постоянно помешивая. Крем протираем через сито, чтобы не было комочков. Нижний корж смазываем кремом, на него выкладываем ягоды, на них снова корж, крем, ягоды. Коржи кладем осторожно, чтобы не растолочь ягоды. Верхний слой смазываем кремом, присыпаем крошками из боковых обрезков теста или украшаем ягодами.

Благодаря ягодам торт выходит высоким, но не тяжелым. Также мы рассказывали, как готовить вкусный клубничный пирог.