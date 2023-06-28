Праздничный салат из дешевых продуктов: вкуснее "Шубы"
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О "Шубе" и не вспомните
Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже пробовали салат "Хризантема", обратите внимание на эту оригинальную закуску со шпротами и овощами.
По составу ингредиентов салат напоминает классическую сельдь под шубой. Но он получается намного вкуснее, а готовится быстрее. Овощи для салата можно отварить или запечь в духовке.
Ингредиенты:
- Консервированные шпроты — 240 г
- Свекла — 500 г
- Морковь — 250 г
- Картофель — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Куриное яйцо – 5 штук
- Майонез, соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Вкрутую варим яйца. Овощи отвариваем. Охлаждаем их и чистим от кожуры. Трем отдельно на большую терку.
- Подготавливаем тарелку. Можно пользоваться кулинарным кольцом. Выкладываем на дно половину тертого картофеля. Сверху наносим тонкую сеточку из майонеза.
- Лук чистим и очень мелко режем. Распределяем поверх тертого картофеля.
- Со шпротов сливаем масло. Разминаем их вилкой и выкладываем поверх лука. Смазываем слой небольшим количеством майонеза.
- Поверх шпротов распределяем тертую морковь. Добавляем немного соли и перца, смазываем майонезом.
- Выкладываем вторую половину вареного картофеля. Наносим сеточку из майонеза. На терке натираем яйца. Выкладываем, смазываем майонезом. Поверх них выкладываем свеклу. Добавляем соль, перец и майонез.
Этот салат должен несколько часов постоять в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную кабачковую закуску.