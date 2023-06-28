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Праздничный салат из дешевых продуктов: вкуснее "Шубы"

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасное блюдо к праздничному столу Новость обновлена 28 июня 2023, 14:08
Прекрасное блюдо к праздничному столу. Фото Копилка рецептов

О "Шубе" и не вспомните

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже пробовали салат "Хризантема", обратите внимание на эту оригинальную закуску со шпротами и овощами.

По составу ингредиентов салат напоминает классическую сельдь под шубой. Но он получается намного вкуснее, а готовится быстрее. Овощи для салата можно отварить или запечь в духовке.

Ингредиенты:

  • Консервированные шпроты — 240 г
  • Свекла — 500 г
  • Морковь — 250 г
  • Картофель — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Куриное яйцо – 5 штук
  • Майонез, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вкрутую варим яйца. Овощи отвариваем. Охлаждаем их и чистим от кожуры. Трем отдельно на большую терку.
  2. Подготавливаем тарелку. Можно пользоваться кулинарным кольцом. Выкладываем на дно половину тертого картофеля. Сверху наносим тонкую сеточку из майонеза.
  3. Лук чистим и очень мелко режем. Распределяем поверх тертого картофеля.
  4. Со шпротов сливаем масло. Разминаем их вилкой и выкладываем поверх лука. Смазываем слой небольшим количеством майонеза.
  5. Поверх шпротов распределяем тертую морковь. Добавляем немного соли и перца, смазываем майонезом.
  6. Выкладываем вторую половину вареного картофеля. Наносим сеточку из майонеза. На терке натираем яйца. Выкладываем, смазываем майонезом. Поверх них выкладываем свеклу. Добавляем соль, перец и майонез.

Этот салат должен несколько часов постоять в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную кабачковую закуску.

Теги:
#Рецепт #Салат #Шуба #Закуска #Праздничный стол