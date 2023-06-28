Этот аромат не оставит никого безразличным: невероятный ягодный тертый пирог
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Приготовьте, пока есть ягоды
Мы рассказывали, как приготовить вкусный торт с малиной. Теперь делимся рецептом вкусного тертого пирога с ягодами. Для него не нужно тратить много продуктов и времени.
Можно готовить его прямо с вареньем, но это более зимний вариант. Летом вкусно положить в него свежие ягоды.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 250 г маргарина
- 400 г сахара
- 10 г разрыхлителя
- 4 стакана муки
- щепотка соли
- 500 г ягод
- кукурузный крахмал — столовая ложка
- сахарная пудра – для присыпки пирога
Способ приготовления:
- Маргарин выкладываем заранее из холодильника, чтобы он был мягким. Смешиваем 200 г сахара, маргарин и соль. Замешивать лучше миксером, ведь цель – однородная консистенция.
- К смеси добавляем яйца и снова перетираем все миксером. Должна получиться пышная светлая масса. Муку и разрыхлитель постепенно просеиваем в тесто.
- Замешиваем тесто. Выкладываем его на посыпанную мукой поверхность и разделяем на две неровные части – 1/3 и 2/3.
- Заворачиваем тесто в пленку. Наименьшую часть отправляем в морозилку. Больший кусок – в холодильник.
- Через час достаем больший кусок теста из холодильника и раскатываем. Слой теста должен быть толщиной не менее сантиметра.
- Форму смазываем небольшим количеством сливочного масла. Выкладываем на нее тесто, формируя бортики.
- Ягоды моем и обсушиваем – на них не должно быть влаги. Смешиваем их с остатками сахара и крахмалом. Выкладываем на тесто.
- Вторую часть теста достаем из морозилки и натираем на большой терке над пирогом. Кусочки теста должны покрывать всю площадь, но не очень плотно, чтобы видны ягоды.
- Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 25-35 минут.
Перед подачей тертый пирог присыпаем сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как готовить нежный клубничный мусс.