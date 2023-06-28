Этот аромат не оставит никого безразличным: невероятный ягодный тертый пирог

Приготовьте, пока есть ягоды

Мы рассказывали, как приготовить вкусный торт с малиной. Теперь делимся рецептом вкусного тертого пирога с ягодами. Для него не нужно тратить много продуктов и времени.

Можно готовить его прямо с вареньем, но это более зимний вариант. Летом вкусно положить в него свежие ягоды.

Ингредиенты:

2 яйца

250 г маргарина

400 г сахара

10 г разрыхлителя

4 стакана муки

щепотка соли

500 г ягод

кукурузный крахмал — столовая ложка

сахарная пудра – для присыпки пирога

Способ приготовления:

Маргарин выкладываем заранее из холодильника, чтобы он был мягким. Смешиваем 200 г сахара, маргарин и соль. Замешивать лучше миксером, ведь цель – однородная консистенция. К смеси добавляем яйца и снова перетираем все миксером. Должна получиться пышная светлая масса. Муку и разрыхлитель постепенно просеиваем в тесто. Замешиваем тесто. Выкладываем его на посыпанную мукой поверхность и разделяем на две неровные части – 1/3 и 2/3. Заворачиваем тесто в пленку. Наименьшую часть отправляем в морозилку. Больший кусок – в холодильник. Через час достаем больший кусок теста из холодильника и раскатываем. Слой теста должен быть толщиной не менее сантиметра. Форму смазываем небольшим количеством сливочного масла. Выкладываем на нее тесто, формируя бортики. Ягоды моем и обсушиваем – на них не должно быть влаги. Смешиваем их с остатками сахара и крахмалом. Выкладываем на тесто. Вторую часть теста достаем из морозилки и натираем на большой терке над пирогом. Кусочки теста должны покрывать всю площадь, но не очень плотно, чтобы видны ягоды. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 25-35 минут.

Перед подачей тертый пирог присыпаем сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как готовить нежный клубничный мусс.