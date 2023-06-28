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Этот аромат не оставит никого безразличным: невероятный ягодный тертый пирог

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Им очень вкусно лакомиться в жару
Им очень вкусно лакомиться в жару. Фото "Школа жизни"

Приготовьте, пока есть ягоды

Мы рассказывали, как приготовить вкусный торт с малиной. Теперь делимся рецептом вкусного тертого пирога с ягодами. Для него не нужно тратить много продуктов и времени.

Можно готовить его прямо с вареньем, но это более зимний вариант. Летом вкусно положить в него свежие ягоды.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 250 г маргарина
  • 400 г сахара
  • 10 г разрыхлителя
  • 4 стакана муки
  • щепотка соли
  • 500 г ягод
  • кукурузный крахмал — столовая ложка
  • сахарная пудра – для присыпки пирога

Способ приготовления:

  1. Маргарин выкладываем заранее из холодильника, чтобы он был мягким. Смешиваем 200 г сахара, маргарин и соль. Замешивать лучше миксером, ведь цель – однородная консистенция.
  2. К смеси добавляем яйца и снова перетираем все миксером. Должна получиться пышная светлая масса. Муку и разрыхлитель постепенно просеиваем в тесто.
  3. Замешиваем тесто. Выкладываем его на посыпанную мукой поверхность и разделяем на две неровные части – 1/3 и 2/3.
  4. Заворачиваем тесто в пленку. Наименьшую часть отправляем в морозилку. Больший кусок – в холодильник.
  5. Через час достаем больший кусок теста из холодильника и раскатываем. Слой теста должен быть толщиной не менее сантиметра.
  6. Форму смазываем небольшим количеством сливочного масла. Выкладываем на нее тесто, формируя бортики.
  7. Ягоды моем и обсушиваем – на них не должно быть влаги. Смешиваем их с остатками сахара и крахмалом. Выкладываем на тесто.
  8. Вторую часть теста достаем из морозилки и натираем на большой терке над пирогом. Кусочки теста должны покрывать всю площадь, но не очень плотно, чтобы видны ягоды.
  9. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 25-35 минут.

Перед подачей тертый пирог присыпаем сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как готовить нежный клубничный мусс.

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#Рецепт #Пирог #Выпечка #Десерт