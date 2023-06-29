Вкусный и полезный завтрак для всей семьи: самый быстрый рецепт банановых блинов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт этих блинов станет любимым
Блины — это частый "гость" на наших столах. Вряд ли найдется кто-то, кому не по вкусу их невероятный вкус, потрясающий вид или же фантастический запах. Скорость приготовления блинов делает их идеальным блюдом для завтрака или перекуса.
Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим божественно нежные банановые блины на кефире. Вам понравится готовить их — это не требует много времени и ингредиентов. А близким не придется заводить будильники, чтобы проснуться с утра: их разбудит непревзойденный запах "блинного" завтрака.
Как приготовить банановые блины на кефире
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- кефир – 200 г;
- банан – 300 г;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- соль;
- масло растительное для жарки.
Способ приготовления:
- Бананы очистить от кожуры и размять вилкой в пюре. В полученное пюре добавить яйца, сахар и соль.
- Пюре залить кефиром и добавить соду, все тщательно перемешать, после чего добавить просеянную муку.
- Разогреть подсолнечное масло на сковороде, ложкой выложить на нее тесто. Жарить до появления золотистой корочки с обеих сторон.
Перед подачей на стол банановые блины нужно посыпать сахарной пудрой и украсить веточкой мяты. Подавайте со сметаной, джемом, медом и любимым кофе. Приятного аппетита!