Вкусный и полезный завтрак для всей семьи: самый быстрый рецепт банановых блинов

Рецепт этих блинов станет любимым

Блины — это частый "гость" на наших столах. Вряд ли найдется кто-то, кому не по вкусу их невероятный вкус, потрясающий вид или же фантастический запах. Скорость приготовления блинов делает их идеальным блюдом для завтрака или перекуса.

Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим божественно нежные банановые блины на кефире. Вам понравится готовить их — это не требует много времени и ингредиентов. А близким не придется заводить будильники, чтобы проснуться с утра: их разбудит непревзойденный запах "блинного" завтрака.

Как приготовить банановые блины на кефире

Ингредиенты:

мука – 300 г;

кефир – 200 г;

банан – 300 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – 1,5 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

соль;

масло растительное для жарки.

Способ приготовления:

Бананы очистить от кожуры и размять вилкой в пюре. В полученное пюре добавить яйца, сахар и соль. Пюре залить кефиром и добавить соду, все тщательно перемешать, после чего добавить просеянную муку. Разогреть подсолнечное масло на сковороде, ложкой выложить на нее тесто. Жарить до появления золотистой корочки с обеих сторон.

Перед подачей на стол банановые блины нужно посыпать сахарной пудрой и украсить веточкой мяты. Подавайте со сметаной, джемом, медом и любимым кофе. Приятного аппетита!