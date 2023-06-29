Шашлык за 15 минут: рецепт нежнейшего мяса с секретом
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Не только вкусно и быстро, но и полезно
Куриное филе – универсальный продукт, который подходит для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов. Из него также получится сочный шашлык.
Готовить такой шашлык по рецепту "Мета" достаточно просто и не так долго, как блюдо из других сортов мяса. Особую пикантность блюду добавят бекон и чеснок. При минимуме продуктов вы получите вкусное, сытное и одновременно легкое блюдо.
Как приготовить шашлык из куриного филе
Ингредиенты:
- филе куриное — 4 шт.;
- бекон — 200 гр;
- чеснок — 1 зубчик;
- соевый соус — 2 ч. л.;
- укроп, петрушка, базилик;
- оливковое масло;
- лук салатный — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для маринада смешайте оливковое масло, зелень, измельченный чеснок и соевый соус.
- Куриное филе помойте, удалите все пленки с мяса. Порежьте мясо вдоль пополам. Накройте пищевой пленкой и отбейте по всей поверхности
- На каждый кусочек филе выложите 1-2 слайса бекона и заверните все в рулетик.
- Полученные рулетики необходимо нанизать на шпажки и погрузить в маринад. Оставьте на 10 минут замариноваться.
- Через указанное время выкладывайте на гриль и жарьте до золотистого цвета.
К шашлыку приготовьте неповторимую закуску из помидор и наслаждайтесь. Приятного аппетита!