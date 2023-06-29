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Шашлык за 15 минут: рецепт нежнейшего мяса с секретом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Пикантный шашлык из куриного филе Новость обновлена 29 июня 2023, 11:38
Пикантный шашлык из куриного филе. Фото Depositphotos

Не только вкусно и быстро, но и полезно

Куриное филе – универсальный продукт, который подходит для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов. Из него также получится сочный шашлык.

Готовить такой шашлык по рецепту "Мета" достаточно просто и не так долго, как блюдо из других сортов мяса. Особую пикантность блюду добавят бекон и чеснок. При минимуме продуктов вы получите вкусное, сытное и одновременно легкое блюдо.

Как приготовить шашлык из куриного филе

Ингредиенты:

  • филе куриное — 4 шт.;
  • бекон — 200 гр;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соевый соус — 2 ч. л.;
  • укроп, петрушка, базилик;
  • оливковое масло;
  • лук салатный — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для маринада смешайте оливковое масло, зелень, измельченный чеснок и соевый соус.
  2. Куриное филе помойте, удалите все пленки с мяса. Порежьте мясо вдоль пополам. Накройте пищевой пленкой и отбейте по всей поверхности
  3. На каждый кусочек филе выложите 1-2 слайса бекона и заверните все в рулетик.
  4. Полученные рулетики необходимо нанизать на шпажки и погрузить в маринад. Оставьте на 10 минут замариноваться.
  5. Через указанное время выкладывайте на гриль и жарьте до золотистого цвета.

К шашлыку приготовьте неповторимую закуску из помидор и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
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