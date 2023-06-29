Шашлык за 15 минут: рецепт нежнейшего мяса с секретом

Не только вкусно и быстро, но и полезно

Куриное филе – универсальный продукт, который подходит для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов. Из него также получится сочный шашлык.

Готовить такой шашлык по рецепту "Мета" достаточно просто и не так долго, как блюдо из других сортов мяса. Особую пикантность блюду добавят бекон и чеснок. При минимуме продуктов вы получите вкусное, сытное и одновременно легкое блюдо.

Как приготовить шашлык из куриного филе

Ингредиенты:

филе куриное — 4 шт.;

бекон — 200 гр;

чеснок — 1 зубчик;

соевый соус — 2 ч. л.;

укроп, петрушка, базилик;

оливковое масло;

лук салатный — по вкусу.

Способ приготовления:

Для маринада смешайте оливковое масло, зелень, измельченный чеснок и соевый соус. Куриное филе помойте, удалите все пленки с мяса. Порежьте мясо вдоль пополам. Накройте пищевой пленкой и отбейте по всей поверхности На каждый кусочек филе выложите 1-2 слайса бекона и заверните все в рулетик. Полученные рулетики необходимо нанизать на шпажки и погрузить в маринад. Оставьте на 10 минут замариноваться. Через указанное время выкладывайте на гриль и жарьте до золотистого цвета.

К шашлыку приготовьте неповторимую закуску из помидор и наслаждайтесь. Приятного аппетита!