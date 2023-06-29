Завтрак в азиатском стиле: после таких яиц посуду мыть не надо - ее оближут до чистоты

Необычное блюдо и готовится быстро

"Яичное" меню достаточно разнообразно — их можно варить, жарить, готовить яйца пашот или пышный омлет. А что насчет приготовления на пару?

Попробуйте пикантные яйца в азиатском стиле — и вы будете их готовить на завтрак, обед и ужин. Кстати, чтобы разнообразить это блюдо, Shuba рекомендует к смеси яиц и воды добавить нарезанные овощи. Если вы любитель поострее — паприка или острый перец тоже приветствуется. Соль можно заменить засоленными креветками, рыбным или соевым соусом, а воду — бульоном. Все зависит от ваших желаний и предпочтений!

Как приготовить яйца в азиатском стиле

Ингредиенты:

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

вода — 1/2 стакана;

зеленый лук, пучок — 1/2 шт.;

соль, кунжут белый — по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте яйца, соль и ½ стакана воды в керамической миске, подходящей для использования в духовке. Взбивайте, пока смесь хорошо не соединится и не станет пеной. Поставьте миску в кастрюлю. Наполните кастрюлю горячей (не кипящей) водой так, чтобы она достигала половины стенок миски. Накройте кастрюлю желательно прозрачной стеклянной крышкой, чтобы вы могли легко наблюдать за водой и яйцами. Варите на медленном или среднем огне 12 минут следя за тем, чтобы вода кипела. Посыпьте луком и семенами кунжута и продолжайте готовить около 3 минут или пока яйца не застынут.

Такой завтрак хорошо подавать со свежеиспеченным хлебом и любимым соусом. Приятного аппетита!