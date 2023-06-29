Завтрак в азиатском стиле: после таких яиц посуду мыть не надо - ее оближут до чистоты
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Необычное блюдо и готовится быстро
"Яичное" меню достаточно разнообразно — их можно варить, жарить, готовить яйца пашот или пышный омлет. А что насчет приготовления на пару?
Попробуйте пикантные яйца в азиатском стиле — и вы будете их готовить на завтрак, обед и ужин. Кстати, чтобы разнообразить это блюдо, Shuba рекомендует к смеси яиц и воды добавить нарезанные овощи. Если вы любитель поострее — паприка или острый перец тоже приветствуется. Соль можно заменить засоленными креветками, рыбным или соевым соусом, а воду — бульоном. Все зависит от ваших желаний и предпочтений!
Как приготовить яйца в азиатском стиле
Ингредиенты:
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- вода — 1/2 стакана;
- зеленый лук, пучок — 1/2 шт.;
- соль, кунжут белый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте яйца, соль и ½ стакана воды в керамической миске, подходящей для использования в духовке. Взбивайте, пока смесь хорошо не соединится и не станет пеной.
- Поставьте миску в кастрюлю. Наполните кастрюлю горячей (не кипящей) водой так, чтобы она достигала половины стенок миски. Накройте кастрюлю желательно прозрачной стеклянной крышкой, чтобы вы могли легко наблюдать за водой и яйцами. Варите на медленном или среднем огне 12 минут следя за тем, чтобы вода кипела.
- Посыпьте луком и семенами кунжута и продолжайте готовить около 3 минут или пока яйца не застынут.
Такой завтрак хорошо подавать со свежеиспеченным хлебом и любимым соусом. Приятного аппетита!