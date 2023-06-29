Рецепт-пятиминутка: для такой намазки просто смешайте сардины, яйца и сыр
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Лучшее кулинарное решение на все случаи жизни
Ни одна встреча с коллегами или друзьями, семейный обед не обходится без разнообразных закусок. Холодные или горячие, с рыбой или овощами – они всегда должны быть под рукой.
На случай неожиданных гостей, для праздничного стола или на пикник – намазка из сардин по рецепту "Смакуй" всегда будет актуальной. Простая в приготовлении, она будет непременным "гостем" на вашем столе.
Как приготовить намазку из сардин
Ингредиенты:
- яйцо куриное – 3 шт.;
- копченый творог – 200 г;
- сардина в масле – 240 г;
- майонез – 2-3 ст.л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- соль – по своему вкусу;
- огурец (для украшения) – 1 шт.;
- петрушка – 10 г.
Способ приготовления:
- Консервированные сардины достаньте из растительного масла, большие куски поломайте вилкой максимально мелко.
- Яйца отварите, остудите, измельчите на терке.
- Мягкий копченый творог также натрите на мелкой терке.
- Все подготовленные ингредиенты уложите в одну емкость.
- Свежую зелень мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте в смесь, посолите, поперчите, перемешайте.
- Батон нарежьте на порционные кусочки, обжарьте с одной стороны сухой поверхности сковороды. Румяную сторону натрите чесноком.
- На гренки нанесите намазку, украсьте свежими ломтиками огурца и зеленью.
Только не выбрасывайте масло из-под сардин. "Телеграф" знает, как их можно использовать!