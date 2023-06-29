Рецепт-пятиминутка: для такой намазки просто смешайте сардины, яйца и сыр

Лучшее кулинарное решение на все случаи жизни

Ни одна встреча с коллегами или друзьями, семейный обед не обходится без разнообразных закусок. Холодные или горячие, с рыбой или овощами – они всегда должны быть под рукой.

На случай неожиданных гостей, для праздничного стола или на пикник – намазка из сардин по рецепту "Смакуй" всегда будет актуальной. Простая в приготовлении, она будет непременным "гостем" на вашем столе.

Как приготовить намазку из сардин

Ингредиенты:

яйцо куриное – 3 шт.;

копченый творог – 200 г;

сардина в масле – 240 г;

майонез – 2-3 ст.л.;

чеснок – 3 зубчика;

соль – по своему вкусу;

огурец (для украшения) – 1 шт.;

петрушка – 10 г.

Способ приготовления:

Консервированные сардины достаньте из растительного масла, большие куски поломайте вилкой максимально мелко. Яйца отварите, остудите, измельчите на терке. Мягкий копченый творог также натрите на мелкой терке. Все подготовленные ингредиенты уложите в одну емкость. Свежую зелень мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте в смесь, посолите, поперчите, перемешайте. Батон нарежьте на порционные кусочки, обжарьте с одной стороны сухой поверхности сковороды. Румяную сторону натрите чесноком. На гренки нанесите намазку, украсьте свежими ломтиками огурца и зеленью.

Только не выбрасывайте масло из-под сардин. "Телеграф" знает, как их можно использовать!