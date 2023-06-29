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Рецепт-пятиминутка: для такой намазки просто смешайте сардины, яйца и сыр

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Намазка из сардин с огурцами - это быстро и вкусно
Намазка из сардин с огурцами - это быстро и вкусно. Фото Smakuj

Лучшее кулинарное решение на все случаи жизни

Ни одна встреча с коллегами или друзьями, семейный обед не обходится без разнообразных закусок. Холодные или горячие, с рыбой или овощами – они всегда должны быть под рукой.

На случай неожиданных гостей, для праздничного стола или на пикник – намазка из сардин по рецепту "Смакуй" всегда будет актуальной. Простая в приготовлении, она будет непременным "гостем" на вашем столе.

Как приготовить намазку из сардин

Ингредиенты:

  • яйцо куриное – 3 шт.;
  • копченый творог – 200 г;
  • сардина в масле – 240 г;
  • майонез – 2-3 ст.л.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • соль – по своему вкусу;
  • огурец (для украшения) – 1 шт.;
  • петрушка – 10 г.

Способ приготовления:

  1. Консервированные сардины достаньте из растительного масла, большие куски поломайте вилкой максимально мелко.
  2. Яйца отварите, остудите, измельчите на терке.
  3. Мягкий копченый творог также натрите на мелкой терке.
  4. Все подготовленные ингредиенты уложите в одну емкость.
  5. Свежую зелень мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте в смесь, посолите, поперчите, перемешайте.
  6. Батон нарежьте на порционные кусочки, обжарьте с одной стороны сухой поверхности сковороды. Румяную сторону натрите чесноком.
  7. На гренки нанесите намазку, украсьте свежими ломтиками огурца и зеленью.

Только не выбрасывайте масло из-под сардин. "Телеграф" знает, как их можно использовать!

Теги:
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