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Вкуснее десерта не найти: 15 минут - и салат из персиков и клубники готов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Фруктовый салат - быстрый в приготовлении и вкусный десерт
Фруктовый салат - быстрый в приготовлении и вкусный десерт. Фото Depositphotos

Рецепт салата, от которого невозможно оторваться

В ситуациях, когда гости неожиданно появляются на пороге, стоит думать не только о закусках и горячих блюдах. Стоит позаботиться и о десерте.

Одним из самых лучших блюд в этой ситуации является фруктовый салат по рецепту Uaportal. Готовить это вкусное, ароматное, сочное, витаминное и чрезвычайно аппетитное блюдо вы будете его недолго. Такой нежный десерт, который тает во рту, запомнится гостям надолго.

Как приготовить фруктовый салат из персиков с клубникой

Ингредиенты:

  • персики – 2 шт.;
  • клубника – 250 г;
  • сливки 33% – 200 г;
  • сахар ванильный – 10 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • фисташки – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Отделите плодоножки у клубники, помойте ее и обсушите. Персики помойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
  2. Выложите все ингредиенты в большую миску, полейте медом и перемешайте.
  3. На сухой сковороде подсушите фисташки несколько минут, после чего грубо их порубите.
  4. Охлажденные сливки с ванильным сахаром взбейте в стойкую пену. Выложите их на фруктово-ягодную массу и посыпьте фисташками. Подавайте немедленно.

Клубнику для этого десерта выбирайте самую сладкую. Приятного аппетита.

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