Вкуснее десерта не найти: 15 минут - и салат из персиков и клубники готов
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Рецепт салата, от которого невозможно оторваться
В ситуациях, когда гости неожиданно появляются на пороге, стоит думать не только о закусках и горячих блюдах. Стоит позаботиться и о десерте.
Одним из самых лучших блюд в этой ситуации является фруктовый салат по рецепту Uaportal. Готовить это вкусное, ароматное, сочное, витаминное и чрезвычайно аппетитное блюдо вы будете его недолго. Такой нежный десерт, который тает во рту, запомнится гостям надолго.
Как приготовить фруктовый салат из персиков с клубникой
Ингредиенты:
- персики – 2 шт.;
- клубника – 250 г;
- сливки 33% – 200 г;
- сахар ванильный – 10 г;
- мед – 1 ст. л.;
- фисташки – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Отделите плодоножки у клубники, помойте ее и обсушите. Персики помойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
- Выложите все ингредиенты в большую миску, полейте медом и перемешайте.
- На сухой сковороде подсушите фисташки несколько минут, после чего грубо их порубите.
- Охлажденные сливки с ванильным сахаром взбейте в стойкую пену. Выложите их на фруктово-ягодную массу и посыпьте фисташками. Подавайте немедленно.
Клубнику для этого десерта выбирайте самую сладкую. Приятного аппетита.