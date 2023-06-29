Вкуснее десерта не найти: 15 минут - и салат из персиков и клубники готов

Рецепт салата, от которого невозможно оторваться

В ситуациях, когда гости неожиданно появляются на пороге, стоит думать не только о закусках и горячих блюдах. Стоит позаботиться и о десерте.

Одним из самых лучших блюд в этой ситуации является фруктовый салат по рецепту Uaportal. Готовить это вкусное, ароматное, сочное, витаминное и чрезвычайно аппетитное блюдо вы будете его недолго. Такой нежный десерт, который тает во рту, запомнится гостям надолго.

Как приготовить фруктовый салат из персиков с клубникой

Ингредиенты:

персики – 2 шт.;

клубника – 250 г;

сливки 33% – 200 г;

сахар ванильный – 10 г;

мед – 1 ст. л.;

фисташки – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Отделите плодоножки у клубники, помойте ее и обсушите. Персики помойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте мякоть тонкими ломтиками. Выложите все ингредиенты в большую миску, полейте медом и перемешайте. На сухой сковороде подсушите фисташки несколько минут, после чего грубо их порубите. Охлажденные сливки с ванильным сахаром взбейте в стойкую пену. Выложите их на фруктово-ягодную массу и посыпьте фисташками. Подавайте немедленно.

Клубнику для этого десерта выбирайте самую сладкую. Приятного аппетита.