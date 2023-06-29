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Как приготовить голубцы за полчаса: хитрый рецепт с сосисками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Таким голубцам удивятся все
Таким голубцам удивятся все. Фото skarbnychka-retseptiv

Ленивее рецепта не придумаешь!

Коронное блюдо многих кулинаров — потрясающие голубцы. Однако что делать, если возиться с их приготовлением не очень хочется? В таком случае можно фарш заменить на сосиски.

Такие капустные рулетики по рецепту "Це Смак" вам захочется готовить вновь и вновь. Сытные, аппетитные, они будут уместны в качестве основного блюда или сытного перекуса. Кстати, сосиски в таких голубцах можно заменить на ветчину, вареную куриную грудку, колбасу или жареные грибы — все зависит от вашей фантазии.

Как приготовить сосиски в капусте

Ингредиенты на 5 порций:

  • капуста белокочанная - 400 г;
  • морковь по-корейски — 100 г;
  • картофель — 2-3 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • молочные сосиски — 10 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • яйцо — 4 шт.;
  • пшеничная мука — 3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 5 ст. л.;
  • подсолнечное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите, нарежьте, отварите до готовности. Готовый картофель пюрируйте с добавлением масла.
  2. Кочан капусты подготовьте, как для голубцов: обработайте любым удобным для вас способом, чтобы легче было отделить листья. Листья бланшируйте в течение 5 минут, остудите, срежьте утолщение.
  3. На каждый лист выложите по столовой ложке картофельного пюре, небольшую порцию моркови и по 1 сосиске. Поверните письмо в рулетик.
  4. Заготовки обмакните сначала в кляр из взбитых с мукой и щепоткой соли яиц, затем в панировочные сухари.
  5. Жарьте до румяной корочки с добавлением подсолнечного масла.

Подавайте такие ленивые голубцы с томатно-чесночным соусом. Приятного аппетита!

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