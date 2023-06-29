Как приготовить голубцы за полчаса: хитрый рецепт с сосисками

Ленивее рецепта не придумаешь!

Коронное блюдо многих кулинаров — потрясающие голубцы. Однако что делать, если возиться с их приготовлением не очень хочется? В таком случае можно фарш заменить на сосиски.

Такие капустные рулетики по рецепту "Це Смак" вам захочется готовить вновь и вновь. Сытные, аппетитные, они будут уместны в качестве основного блюда или сытного перекуса. Кстати, сосиски в таких голубцах можно заменить на ветчину, вареную куриную грудку, колбасу или жареные грибы — все зависит от вашей фантазии.

Как приготовить сосиски в капусте

Ингредиенты на 5 порций:

капуста белокочанная - 400 г;

морковь по-корейски — 100 г;

картофель — 2-3 шт.;

сливочное масло — 20 г;

молочные сосиски — 10 шт.;

соль — по вкусу;

яйцо — 4 шт.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

панировочные сухари — 5 ст. л.;

подсолнечное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель очистите, нарежьте, отварите до готовности. Готовый картофель пюрируйте с добавлением масла. Кочан капусты подготовьте, как для голубцов: обработайте любым удобным для вас способом, чтобы легче было отделить листья. Листья бланшируйте в течение 5 минут, остудите, срежьте утолщение. На каждый лист выложите по столовой ложке картофельного пюре, небольшую порцию моркови и по 1 сосиске. Поверните письмо в рулетик. Заготовки обмакните сначала в кляр из взбитых с мукой и щепоткой соли яиц, затем в панировочные сухари. Жарьте до румяной корочки с добавлением подсолнечного масла.

Подавайте такие ленивые голубцы с томатно-чесночным соусом. Приятного аппетита!