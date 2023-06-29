Как приготовить голубцы за полчаса: хитрый рецепт с сосисками
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Ленивее рецепта не придумаешь!
Коронное блюдо многих кулинаров — потрясающие голубцы. Однако что делать, если возиться с их приготовлением не очень хочется? В таком случае можно фарш заменить на сосиски.
Такие капустные рулетики по рецепту "Це Смак" вам захочется готовить вновь и вновь. Сытные, аппетитные, они будут уместны в качестве основного блюда или сытного перекуса. Кстати, сосиски в таких голубцах можно заменить на ветчину, вареную куриную грудку, колбасу или жареные грибы — все зависит от вашей фантазии.
Как приготовить сосиски в капусте
Ингредиенты на 5 порций:
- капуста белокочанная - 400 г;
- морковь по-корейски — 100 г;
- картофель — 2-3 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- молочные сосиски — 10 шт.;
- соль — по вкусу;
- яйцо — 4 шт.;
- пшеничная мука — 3 ст. л.;
- панировочные сухари — 5 ст. л.;
- подсолнечное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель очистите, нарежьте, отварите до готовности. Готовый картофель пюрируйте с добавлением масла.
- Кочан капусты подготовьте, как для голубцов: обработайте любым удобным для вас способом, чтобы легче было отделить листья. Листья бланшируйте в течение 5 минут, остудите, срежьте утолщение.
- На каждый лист выложите по столовой ложке картофельного пюре, небольшую порцию моркови и по 1 сосиске. Поверните письмо в рулетик.
- Заготовки обмакните сначала в кляр из взбитых с мукой и щепоткой соли яиц, затем в панировочные сухари.
- Жарьте до румяной корочки с добавлением подсолнечного масла.
Подавайте такие ленивые голубцы с томатно-чесночным соусом. Приятного аппетита!