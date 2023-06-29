Невероятные бюджетные котлеты накормят всю семью: постный рецепт
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Прекрасное блюдо, чтобы разнообразить постную пищу
Делимся интересным постным рецептом. Обратите на него внимание, если вы уже готовите сытный суп с чечевицей. Такие котлетки без мяса отлично разнообразят рацион.
На вкус эти котлеты не уступают мясным, поэтому могут удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Рецептом поделились на портале " Советница ".
Ингредиенты:
- 1 кг моркови;
- 0,5 молока;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- чайная ложка сахара;
- 0,5 стакана манной крупы;
- 0,5 стакана панировочных сухарей;
- 3 яйца;
- соль.
Способ приготовления:
- Морковь нарезаем соломкой, выкладываем в кастрюльку.
- Заливаем горячим молоком, ставим на огонь и тушим, помешивая. В процессе добавляем растительное масло, сахар и соль. Всыпаем манку.
- Помешивая, варим 8-10 мин. Охлаждаем и вымешиваем с желтками.
- Взбиваем яичные белки. Формируем котлеты. Смачиваем их во взбитом белке, панируем в сухарях.
- Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Обжариваем котлетки по обе стороны.
Котлетки получаются сочными и сытными. Вкусно подавать их со сметаной. Также мы говорили, как приготовить вкусный соус на основе йогурта.