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Невероятные бюджетные котлеты накормят всю семью: постный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Котлетки получаются очень вкусными и сочными
Котлетки получаются очень вкусными и сочными. Фото Сегодня

Прекрасное блюдо, чтобы разнообразить постную пищу

Делимся интересным постным рецептом. Обратите на него внимание, если вы уже готовите сытный суп с чечевицей. Такие котлетки без мяса отлично разнообразят рацион.

На вкус эти котлеты не уступают мясным, поэтому могут удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Рецептом поделились на портале " Советница ".

Ингредиенты:

  • 1 кг моркови;
  • 0,5 молока;
  • 3 столовые ложки сливочного масла;
  • чайная ложка сахара;
  • 0,5 стакана манной крупы;
  • 0,5 стакана панировочных сухарей;
  • 3 яйца;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Морковь нарезаем соломкой, выкладываем в кастрюльку.
  2. Заливаем горячим молоком, ставим на огонь и тушим, помешивая. В процессе добавляем растительное масло, сахар и соль. Всыпаем манку.
  3. Помешивая, варим 8-10 мин. Охлаждаем и вымешиваем с желтками.
  4. Взбиваем яичные белки. Формируем котлеты. Смачиваем их во взбитом белке, панируем в сухарях.
  5. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Обжариваем котлетки по обе стороны.

Котлетки получаются сочными и сытными. Вкусно подавать их со сметаной. Также мы говорили, как приготовить вкусный соус на основе йогурта.

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