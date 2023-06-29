Невероятные бюджетные котлеты накормят всю семью: постный рецепт

Прекрасное блюдо, чтобы разнообразить постную пищу

Делимся интересным постным рецептом. Обратите на него внимание, если вы уже готовите сытный суп с чечевицей. Такие котлетки без мяса отлично разнообразят рацион.

На вкус эти котлеты не уступают мясным, поэтому могут удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Рецептом поделились на портале " Советница ".

Ингредиенты:

1 кг моркови;

0,5 молока;

3 столовые ложки сливочного масла;

чайная ложка сахара;

0,5 стакана манной крупы;

0,5 стакана панировочных сухарей;

3 яйца;

соль.

Способ приготовления:

Морковь нарезаем соломкой, выкладываем в кастрюльку. Заливаем горячим молоком, ставим на огонь и тушим, помешивая. В процессе добавляем растительное масло, сахар и соль. Всыпаем манку. Помешивая, варим 8-10 мин. Охлаждаем и вымешиваем с желтками. Взбиваем яичные белки. Формируем котлеты. Смачиваем их во взбитом белке, панируем в сухарях. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Обжариваем котлетки по обе стороны.

Котлетки получаются сочными и сытными. Вкусно подавать их со сметаной. Также мы говорили, как приготовить вкусный соус на основе йогурта.