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Без теста и выпечки: фантастический воздушный десерт в считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепный вариант домашних сладостей
Великолепный вариант домашних сладостей. Фото balthazar.club

О магазинных тортах и печенье и не вспомните

Если вы готовили нежный торт "Мильфей", обратите внимание на этот легкий и простой десерт. Он готовится без муки, теста, выпечки и других заморочек.

Эту вкусность чрезвычайно легко готовить, а результат получается потрясающим. Вместо желатина здесь агар-агар, так что можно не бояться переварить массу — она все равно застынет.

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • сахар – 100 г
  • темное какао – 30 г
  • вода – 30 мл
  • черный шоколад – 1 плитка
  • агар-агар – 10 г

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю с толстым дном выливаем почти все молоко. Добавляем сахар и щепотку соли. Тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Все время помешиваем.
  2. Остатки молока соединяем с темным какао. Перемешиваем до однородности, постепенно вливаем в общую молочную массу.
  3. Оставляем нагреваться на среднем огне. Параллельно добавляем черный шоколад, перемешиваем до полного растворения.
  4. Отдельно смешиваем агар-агар с водой. Переводим его в молочно-шоколадную смесь. Когда масса будет полностью однородной, выключаем огонь.
  5. Горячую заготовку переливаем в форму. Когда поспеет, ставим в холодильник на несколько часов.

Застывший десерт нарезаем на удобные кусочки и обваливаем в какао. Также мы рассказывали, как испечь вкусный тертый пирог.

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#Рецепт #Шоколад #Десерт