Без теста и выпечки: фантастический воздушный десерт в считанные минуты
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О магазинных тортах и печенье и не вспомните
Если вы готовили нежный торт "Мильфей", обратите внимание на этот легкий и простой десерт. Он готовится без муки, теста, выпечки и других заморочек.
Эту вкусность чрезвычайно легко готовить, а результат получается потрясающим. Вместо желатина здесь агар-агар, так что можно не бояться переварить массу — она все равно застынет.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- сахар – 100 г
- темное какао – 30 г
- вода – 30 мл
- черный шоколад – 1 плитка
- агар-агар – 10 г
Способ приготовления:
- В кастрюлю с толстым дном выливаем почти все молоко. Добавляем сахар и щепотку соли. Тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Все время помешиваем.
- Остатки молока соединяем с темным какао. Перемешиваем до однородности, постепенно вливаем в общую молочную массу.
- Оставляем нагреваться на среднем огне. Параллельно добавляем черный шоколад, перемешиваем до полного растворения.
- Отдельно смешиваем агар-агар с водой. Переводим его в молочно-шоколадную смесь. Когда масса будет полностью однородной, выключаем огонь.
- Горячую заготовку переливаем в форму. Когда поспеет, ставим в холодильник на несколько часов.
Застывший десерт нарезаем на удобные кусочки и обваливаем в какао. Также мы рассказывали, как испечь вкусный тертый пирог.