Без теста и выпечки: фантастический воздушный десерт в считанные минуты

О магазинных тортах и печенье и не вспомните

Если вы готовили нежный торт "Мильфей", обратите внимание на этот легкий и простой десерт. Он готовится без муки, теста, выпечки и других заморочек.

Эту вкусность чрезвычайно легко готовить, а результат получается потрясающим. Вместо желатина здесь агар-агар, так что можно не бояться переварить массу — она все равно застынет.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

сахар – 100 г

темное какао – 30 г

вода – 30 мл

черный шоколад – 1 плитка

агар-агар – 10 г

Способ приготовления:

В кастрюлю с толстым дном выливаем почти все молоко. Добавляем сахар и щепотку соли. Тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Все время помешиваем. Остатки молока соединяем с темным какао. Перемешиваем до однородности, постепенно вливаем в общую молочную массу. Оставляем нагреваться на среднем огне. Параллельно добавляем черный шоколад, перемешиваем до полного растворения. Отдельно смешиваем агар-агар с водой. Переводим его в молочно-шоколадную смесь. Когда масса будет полностью однородной, выключаем огонь. Горячую заготовку переливаем в форму. Когда поспеет, ставим в холодильник на несколько часов.

Застывший десерт нарезаем на удобные кусочки и обваливаем в какао. Также мы рассказывали, как испечь вкусный тертый пирог.