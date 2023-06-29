Как в детстве: вкусный и бюджетный пудинг для семейных посиделок
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Прекрасный вариант к чаю
Мы рассказывали, как приготовить вкусный тертый пирог со сладкой начинкой. Теперь делимся рецептом вкусного рисового пудинга.
Это отличная выпечка, которая напомнит взрослым их далекое и беззаботное детство. Как готовить пудинг, рассказали на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла;
- 500 мл молока;
- 2 яйца;
- 150 г круглого риса;
- 60 г сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 0,5 чайной ложки цедры лимона;
- щепотка ванилина.
Способ приготовления:
- Растапливаем в кастрюле масло, всыпаем рис. Перемешиваем, чтобы пропитался маслом. Вливаем молоко. Варим рис на слабом огне до готовности (около 25 минут).
- Даем остыть. Отделяем белки от желтков. В желтки всыпаем сахар и ванилин, взбиваем до белого.
- К белкам добавляем соль, взбиваем в пышную пену. Соединяем рис с желтками, вводим белки, добавляем лимонную цедру.
- Форму смазываем маслом, выкладываем массу. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мин. Золотистый "купол" будет свидетельствовать о готовности пудинга.
Такой пудинг приготовить очень легко, да и продукты нужны самые простые. Также мы рассказывали, как готовить морковные цукаты.