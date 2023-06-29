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Как в детстве: вкусный и бюджетный пудинг для семейных посиделок

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Пудинг получается очень нежным и вкусным
Пудинг получается очень нежным и вкусным. Фото Порадниця

Прекрасный вариант к чаю

Мы рассказывали, как приготовить вкусный тертый пирог со сладкой начинкой. Теперь делимся рецептом вкусного рисового пудинга.

Это отличная выпечка, которая напомнит взрослым их далекое и беззаботное детство. Как готовить пудинг, рассказали на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 60 г сливочного масла;
  • 500 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 150 г круглого риса;
  • 60 г сахара;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 0,5 чайной ложки цедры лимона;
  • щепотка ванилина.

Способ приготовления:

  1. Растапливаем в кастрюле масло, всыпаем рис. Перемешиваем, чтобы пропитался маслом. Вливаем молоко. Варим рис на слабом огне до готовности (около 25 минут).
  2. Даем остыть. Отделяем белки от желтков. В желтки всыпаем сахар и ванилин, взбиваем до белого.
  3. К белкам добавляем соль, взбиваем в пышную пену. Соединяем рис с желтками, вводим белки, добавляем лимонную цедру.
  4. Форму смазываем маслом, выкладываем массу. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мин. Золотистый "купол" будет свидетельствовать о готовности пудинга.

Такой пудинг приготовить очень легко, да и продукты нужны самые простые. Также мы рассказывали, как готовить морковные цукаты.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Десерт #Пудинг