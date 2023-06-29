Как в детстве: вкусный и бюджетный пудинг для семейных посиделок

Прекрасный вариант к чаю

Мы рассказывали, как приготовить вкусный тертый пирог со сладкой начинкой. Теперь делимся рецептом вкусного рисового пудинга.

Это отличная выпечка, которая напомнит взрослым их далекое и беззаботное детство. Как готовить пудинг, рассказали на портале "Советница".

Ингредиенты:

60 г сливочного масла;

500 мл молока;

2 яйца;

150 г круглого риса;

60 г сахара;

0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки цедры лимона;

щепотка ванилина.

Способ приготовления:

Растапливаем в кастрюле масло, всыпаем рис. Перемешиваем, чтобы пропитался маслом. Вливаем молоко. Варим рис на слабом огне до готовности (около 25 минут). Даем остыть. Отделяем белки от желтков. В желтки всыпаем сахар и ванилин, взбиваем до белого. К белкам добавляем соль, взбиваем в пышную пену. Соединяем рис с желтками, вводим белки, добавляем лимонную цедру. Форму смазываем маслом, выкладываем массу. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мин. Золотистый "купол" будет свидетельствовать о готовности пудинга.

Такой пудинг приготовить очень легко, да и продукты нужны самые простые. Также мы рассказывали, как готовить морковные цукаты.