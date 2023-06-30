Нужно всего 3 ингредиента: такое яйцо пашот во фруктовом кармашке съедите моментально
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"Киндер Сюрприз" для гурманов
Безусловно, яйца – лучший вариант вкусного и питательного завтрака. Кроме полезных свойств кулинаров подкупает огромное количество самых разнообразных рецептов приготовления этого продукта.
Когда кажется, что рецепты уже перепробованы, на помощь приходит рецепт обжаренного в беконе авокадо с яйцом пашот от "Це Смак". Ради такой вкусности вы будете вставать утром даже в понедельник. Всего 3 ингредиента, несколько минут – и безумное начало дня гарантировано.
Как приготовить яйцо пашот в авокадо
Ингредиенты на 4 порции:
- авокадо – 2 шт.;
- бекон – 200 г;
- яйцо – 2 шт.;
- подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Небольшую пиалку накройте пищевой пленкой. Поверхность пищевой пленки смажьте подсолнечным маслом.
- Разбейте в пиалу яйцо и оберните ее пищевой пленкой таким образом, чтобы оно оказалось в мешочке.
- Опустите яйцо в кипящую воду на 5 минут. Очистите спелое авокадо от кожуры, разрежьте его пополам, извлеките косточку и с помощью ложки сделайте в половинках отверстия побольше.
- Готовое яйцо пашот поместите в половинку авокадо и накройте второй половинкой.
- Нарежьте бекон тонкими полосками и оберните ими авокадо с яйцом. Обжаривайте блюдо в сковороде на подсолнечном масле до того момента, пока бекон хорошенько не подрумянится.
Завтрак готов. Заваривайте чашку любимого кофе и начинайте день приятно. Приятного аппетита.