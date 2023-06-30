Нужно всего 3 ингредиента: такое яйцо пашот во фруктовом кармашке съедите моментально

"Киндер Сюрприз" для гурманов

Безусловно, яйца – лучший вариант вкусного и питательного завтрака. Кроме полезных свойств кулинаров подкупает огромное количество самых разнообразных рецептов приготовления этого продукта.

Когда кажется, что рецепты уже перепробованы, на помощь приходит рецепт обжаренного в беконе авокадо с яйцом пашот от "Це Смак". Ради такой вкусности вы будете вставать утром даже в понедельник. Всего 3 ингредиента, несколько минут – и безумное начало дня гарантировано.

Как приготовить яйцо пашот в авокадо

Ингредиенты на 4 порции:

авокадо – 2 шт.;

бекон – 200 г;

яйцо – 2 шт.;

подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Небольшую пиалку накройте пищевой пленкой. Поверхность пищевой пленки смажьте подсолнечным маслом. Разбейте в пиалу яйцо и оберните ее пищевой пленкой таким образом, чтобы оно оказалось в мешочке. Опустите яйцо в кипящую воду на 5 минут. Очистите спелое авокадо от кожуры, разрежьте его пополам, извлеките косточку и с помощью ложки сделайте в половинках отверстия побольше. Готовое яйцо пашот поместите в половинку авокадо и накройте второй половинкой. Нарежьте бекон тонкими полосками и оберните ими авокадо с яйцом. Обжаривайте блюдо в сковороде на подсолнечном масле до того момента, пока бекон хорошенько не подрумянится.

Завтрак готов. Заваривайте чашку любимого кофе и начинайте день приятно. Приятного аппетита.