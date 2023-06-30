Укр

Когда дома только картофель и яйца: копеечное блюдо накормит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картофельная запеканка - сытное блюдо из подручных продуктов
Картофельная запеканка - сытное блюдо из подручных продуктов. Фото babusyni-retsepty

Вкусная запеканка без особых хлопот

Из картофеля можно приготовить множество блюд. Его можно использовать как вкусный гарнир или начинку к разным блюдам.

Прекрасным вариантом применения картофеля может стать запеканка. Особой подготовки блюдо от "Бабусиних рецептів" не требует — скорее всего, картофель и яйца дома почти у каждого. Зато картофельная запеканка может разнообразить ежедневное меню или украсить стол к празднику.

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.;
  • петрушка – пучок;
  • яйца – 3 шт.;
  • хлопья перца чили;
  • черный молотый перец – 1 ч. л.;
  • рисовая мука – 2 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сыр – 150 г.

Способ приготовления:

  1. Измельчаем на мелкой терке очищенный картофель. Заливаем картофельную массу водой и оставляем немного отмокнуть.
  2. Нарезаем петрушку и соединяем с яйцами, черным молотым перцем и хлопьями чили, взбиваем до однородности.
  3. Отжимаем картофельную массу от лишней влаги и выкладываем на сито – так остатки жидкости стекут.
  4. В картофельную массу высыпаем муку и соль, добавляем яичную смесь, тщательно перемешиваем.
  5. В сковороду с маслом выкладываем часть картофельной смеси, обжариваем на среднем огне.
  6. В это время нарезаем тонкими широкими пластинами сыр. Выкладываем на поверхность обжаренной картофельной массы, накрываем второй частью смеси и равномерно распределяем по сыру.
  7. На медленном огне под крышкой готовим запеканку 10-12 минут. Переворачиваем на другую сторону, обжариваем 7 минут. Запеканка готова.

Для этого блюда нужно выбрать картофель правильно. Но с советами "Телеграфа" вы сделаете все легко!

Теги:
#Рецепт #Картофель #Запеканка #Готовим дома