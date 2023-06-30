Когда дома только картофель и яйца: копеечное блюдо накормит всю семью

Вкусная запеканка без особых хлопот

Из картофеля можно приготовить множество блюд. Его можно использовать как вкусный гарнир или начинку к разным блюдам.

Прекрасным вариантом применения картофеля может стать запеканка. Особой подготовки блюдо от "Бабусиних рецептів" не требует — скорее всего, картофель и яйца дома почти у каждого. Зато картофельная запеканка может разнообразить ежедневное меню или украсить стол к празднику.

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

петрушка – пучок;

яйца – 3 шт.;

хлопья перца чили;

черный молотый перец – 1 ч. л.;

рисовая мука – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сыр – 150 г.

Способ приготовления:

Измельчаем на мелкой терке очищенный картофель. Заливаем картофельную массу водой и оставляем немного отмокнуть. Нарезаем петрушку и соединяем с яйцами, черным молотым перцем и хлопьями чили, взбиваем до однородности. Отжимаем картофельную массу от лишней влаги и выкладываем на сито – так остатки жидкости стекут. В картофельную массу высыпаем муку и соль, добавляем яичную смесь, тщательно перемешиваем. В сковороду с маслом выкладываем часть картофельной смеси, обжариваем на среднем огне. В это время нарезаем тонкими широкими пластинами сыр. Выкладываем на поверхность обжаренной картофельной массы, накрываем второй частью смеси и равномерно распределяем по сыру. На медленном огне под крышкой готовим запеканку 10-12 минут. Переворачиваем на другую сторону, обжариваем 7 минут. Запеканка готова.

Для этого блюда нужно выбрать картофель правильно. Но с советами "Телеграфа" вы сделаете все легко!