Когда дома только картофель и яйца: копеечное блюдо накормит всю семью
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Вкусная запеканка без особых хлопот
Из картофеля можно приготовить множество блюд. Его можно использовать как вкусный гарнир или начинку к разным блюдам.
Прекрасным вариантом применения картофеля может стать запеканка. Особой подготовки блюдо от "Бабусиних рецептів" не требует — скорее всего, картофель и яйца дома почти у каждого. Зато картофельная запеканка может разнообразить ежедневное меню или украсить стол к празднику.
Как приготовить картофельную запеканку
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- петрушка – пучок;
- яйца – 3 шт.;
- хлопья перца чили;
- черный молотый перец – 1 ч. л.;
- рисовая мука – 2 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сыр – 150 г.
Способ приготовления:
- Измельчаем на мелкой терке очищенный картофель. Заливаем картофельную массу водой и оставляем немного отмокнуть.
- Нарезаем петрушку и соединяем с яйцами, черным молотым перцем и хлопьями чили, взбиваем до однородности.
- Отжимаем картофельную массу от лишней влаги и выкладываем на сито – так остатки жидкости стекут.
- В картофельную массу высыпаем муку и соль, добавляем яичную смесь, тщательно перемешиваем.
- В сковороду с маслом выкладываем часть картофельной смеси, обжариваем на среднем огне.
- В это время нарезаем тонкими широкими пластинами сыр. Выкладываем на поверхность обжаренной картофельной массы, накрываем второй частью смеси и равномерно распределяем по сыру.
- На медленном огне под крышкой готовим запеканку 10-12 минут. Переворачиваем на другую сторону, обжариваем 7 минут. Запеканка готова.
Для этого блюда нужно выбрать картофель правильно. Но с советами "Телеграфа" вы сделаете все легко!