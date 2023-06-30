Приготовьте сегодня, но ешьте завтра: так это печенье будет еще вкуснее

Вы полюбите этот рецепт за быстроту приготовления

Если вы любите нежную ароматную домашнюю выпечку, но при этом не хотите долго стоять у плиты? Тогда вам понравится этот рецепт.

Печенье с изюмом от "Бабусиних рецептів" легко в приготовлении, но получается очень ароматным и аппетитным. А если вы оставите его настояться, выпечка еще больше удивит вас своим вкусом.

Как приготовить печенье с изюмом

Ингредиенты:

мука – 180 г;

сливочное масло – 80 г;

сахар – 70 г;

яйцо – шт.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

изюм – 100 г;

соль – щепотка;

лимонная цедра.

Способ приготовления:

Промываем изюм в кипятке, оставляем в горячей воде на 5 минут. Пока изюм сушатся после мытья, смешайте мягкое сливочное масло с сахарным песком и солью. Взбивайте сливочное масло с сыпучими продуктами миксером 5-7 минут. В сливочную массу разбиваем яйцо, продолжаем взбивать несколько минут. Высыпаем сначала в сливочную смесь цедру лимона, просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Добавляем в тесто сухие изюм, продолжаем замес теста руками. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на него сформированные шарики из теста. Прижимаем их, чтобы получить толстые миниатюрные лепешки. Выпекаем при 200 градусах 15 минут.

Если вы не хотите, чтобы ваша выпечка быстро черствела, добавьте к тесту один ингредиент и наслаждайтесь ею долгое время. Приятного аппетита!