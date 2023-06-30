Пирог-перевертыш: рецепт популярной французской выпечки

Идеальная выпечка для чаепития

Однажды, спеша, французский кондитер забыла о яблоках, которые поставила карамелизоваться на сковородке, и они подгорели. Чтобы спасти ситуацию, она просто накрыла яблоки тонким слоем теста, а когда пирог спекся – перевернула его. Такой необычный пирог всем очень понравился и впоследствии стал популярен во Франции, а затем и во всем мире.

Как видите, тарт татен готовить несложно. Ароматный и сладкий, этот пирог по рецепту Shuba — это идеальный выбор для уютного чаепития в кругу семьи. К тому же его можно также приготовить с другими фруктами — например, с грушами, ананасами или персиками. Существуют даже соленые варианты тарт татена, в которых используется лук или помидоры.

Как приготовить тарт татен

Ингредиенты на 4 порции:

масло сливочное — 50 г;

сахар — 50 г;

ваниль, стручок — 1 шт.;

яблоки — 3 шт.;

слоеное тесто — 320 г;

яйца куриные — 1 шт.

Способ приготовления:

На среднем огне растопите сливочное масло и сахар на сковороде, пригодной для духовки, диаметром 20 см. Добавьте стручок ванили и семян и покрутите сковороду, чтобы сахар расплавился в масле. Продолжайте растапливать до образования золотистой карамели. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и разрежьте на четвертинки, затем аккуратно положите в сковороду, чтобы они плотно прилегали ко дну. Убавьте огонь до средне-слабого и тушите в течение 8-10 минут. Снимите с огня, выбросьте стручок ванили и оставьте охлаждаться на 5 минут. Раскатайте тесто и вырежьте круг на 2 см шире диаметра сковороды. Положите на горячие яблоки, а затем нажмите на бока, чтобы убедиться, что все фрукты покрыты и тесто подошло к краю. Проколите все несколько раз вилкой, смажьте взбитым яйцом, а затем выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут или до поднятия и золотистого цвета. Дайте охладиться в форме 5 минут, накройте пирог сверху тарелкой для подачи и переверните на нее сковороду.

Пирог тарт татен готов. Нарежьте его кусочками и подавайте с домашним мороженым, взбитыми сливками или горячим кремом.