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В такие кармашки влюбятся все: фантастический ужин из курицы и лаваша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Курица в мешочке - оригинальный способ накормить всю семью
Курица в мешочке - оригинальный способ накормить всю семью. Фото krainau.com

Готовится блюдо за считанные минуты

Из армянского лаваша можно приготовить много простых, но в то же время вкусных блюд. Если вы хотите угостить гостей чем-нибудь интересным, попробуйте приготовить мешочки с капустой и курицей.

Несмотря на довольно обычный набор ингредиентов, блюдо по рецепту "Це Смак" получается очень вкусным и сочным. Начинку можно менять в соответствии с вашими вкусами и фантазией, что делает рецепт универсальным. Оригинальная форма мешочков из лаваша понравится даже малышам.

Как приготовить мешочки из лаваша с капустой и курицей

Ингредиенты на 2 порции:

  • лаваш – 1 шт.;
  • капуста белокочанная – 180 г;
  • куриная грудка – 1 шт.;
  • твердый сыр – 40 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • майонез, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку режем на большие квадраты, солим и обжариваем на сливочном масле.
  2. Берем большой лаваш и разделяем на две части. Аккуратно обрезаем неровные края. Они пойдут на обмотку мешочков.
  3. Сыр нарезаем пластинками и выкладываем на середину каждого лаваша.
  4. Шинкуем капусту и, на сковороде с небольшим количеством воды и подсолнечного масла под крышкой, доводим до мягкости.
  5. Остывшую капусту выкладываем на сыр. Добавляем курицу и яйцо, разрезанное на 4 части. Каждую смазываем майонезом.
  6. Края лаваша собираем и обматываем обрезками на расстоянии 4-5 см от края. Закрепляем зубочистками.
  7. Форму смазываем маслом и помещаем в нее мешочки. Выпекаем при 180 градусах 10-15 минут.

Приготовьте армянский лаваш для этого блюда своими руками – и от таких мешочков вы точно не оторветесь. Приятного аппетита!

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