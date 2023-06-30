В такие кармашки влюбятся все: фантастический ужин из курицы и лаваша
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Готовится блюдо за считанные минуты
Из армянского лаваша можно приготовить много простых, но в то же время вкусных блюд. Если вы хотите угостить гостей чем-нибудь интересным, попробуйте приготовить мешочки с капустой и курицей.
Несмотря на довольно обычный набор ингредиентов, блюдо по рецепту "Це Смак" получается очень вкусным и сочным. Начинку можно менять в соответствии с вашими вкусами и фантазией, что делает рецепт универсальным. Оригинальная форма мешочков из лаваша понравится даже малышам.
Как приготовить мешочки из лаваша с капустой и курицей
Ингредиенты на 2 порции:
- лаваш – 1 шт.;
- капуста белокочанная – 180 г;
- куриная грудка – 1 шт.;
- твердый сыр – 40 г;
- яйцо – 2 шт.;
- сливочное масло – 30 г;
- майонез, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Куриную грудку режем на большие квадраты, солим и обжариваем на сливочном масле.
- Берем большой лаваш и разделяем на две части. Аккуратно обрезаем неровные края. Они пойдут на обмотку мешочков.
- Сыр нарезаем пластинками и выкладываем на середину каждого лаваша.
- Шинкуем капусту и, на сковороде с небольшим количеством воды и подсолнечного масла под крышкой, доводим до мягкости.
- Остывшую капусту выкладываем на сыр. Добавляем курицу и яйцо, разрезанное на 4 части. Каждую смазываем майонезом.
- Края лаваша собираем и обматываем обрезками на расстоянии 4-5 см от края. Закрепляем зубочистками.
- Форму смазываем маслом и помещаем в нее мешочки. Выпекаем при 180 градусах 10-15 минут.
Приготовьте армянский лаваш для этого блюда своими руками – и от таких мешочков вы точно не оторветесь. Приятного аппетита!