Как накормить несколькими сосисками всю семью: такой пирог затмит другие блюда
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Простое и сытное блюдо
Если нет времени и желания долго стоять у плиты, тогда это блюдо именно для вас. Из готового теста и сосисок вы можете приготовить простой и сытный пирог "Сосиски в тесте".
Выпечка по рецепту "Фокус" получается хрустящей снаружи и мягким внутри. Он отлично подойдет для завтрака, перекуса или пикника. Он получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а соус барбекю придает ему особый вкус. По желанию вы можете дополнить пирог по своему вкусу, положив в начинку сыр, жареные грибы, или другой соус. При подаче пирог можно украсить семенами кунжута или льна, вялеными помидорами, или посыпать свежей рукколой.
Как приготовить пирог "Сосиски в тесте"
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного теста;
- 8-10 сосисок;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. соуса барбекю.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 190 градусов и застелите прямоугольную форму размером 24 х 30 см бумагой для выпечки.
- Разделите слоеное тесто на две равные части. Одну часть раскатайте в пласт и уложите в форму, формируя высокие бортики. Смажьте соусом барбекю.
- Вторую часть теста необходимо нарезать полосками шириной 1,5 см Каждую сосиску оберните полоской по спирали. Уложите сосиски в форму.
- Взбейте яйцо и кулинарной кистью смажьте тесто. Поставьте форму в центр духовки и выпекайте пирог в течение 30 минут.
- Немного остудите пирог в форме и переложите на деревянную доску. Нарежьте на порции и подавайте теплым или холодным.
Подавайте пирог со вкусным овощным салатом на скорую руку. Приятного аппетита!