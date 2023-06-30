Как накормить несколькими сосисками всю семью: такой пирог затмит другие блюда

Простое и сытное блюдо

Если нет времени и желания долго стоять у плиты, тогда это блюдо именно для вас. Из готового теста и сосисок вы можете приготовить простой и сытный пирог "Сосиски в тесте".

Выпечка по рецепту "Фокус" получается хрустящей снаружи и мягким внутри. Он отлично подойдет для завтрака, перекуса или пикника. Он получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а соус барбекю придает ему особый вкус. По желанию вы можете дополнить пирог по своему вкусу, положив в начинку сыр, жареные грибы, или другой соус. При подаче пирог можно украсить семенами кунжута или льна, вялеными помидорами, или посыпать свежей рукколой.

Как приготовить пирог "Сосиски в тесте"

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста;

8-10 сосисок;

1 яйцо;

2 ст. л. соуса барбекю.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 190 градусов и застелите прямоугольную форму размером 24 х 30 см бумагой для выпечки. Разделите слоеное тесто на две равные части. Одну часть раскатайте в пласт и уложите в форму, формируя высокие бортики. Смажьте соусом барбекю. Вторую часть теста необходимо нарезать полосками шириной 1,5 см Каждую сосиску оберните полоской по спирали. Уложите сосиски в форму. Взбейте яйцо и кулинарной кистью смажьте тесто. Поставьте форму в центр духовки и выпекайте пирог в течение 30 минут. Немного остудите пирог в форме и переложите на деревянную доску. Нарежьте на порции и подавайте теплым или холодным.

Подавайте пирог со вкусным овощным салатом на скорую руку. Приятного аппетита!