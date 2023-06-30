К молодой картошечке: рецепт хрустящих малосольных огурцов, который никогда не подведет

От таких хрустяшек оторваться невозможно

Молодая картошка с укропом и сливочным маслом, свежий хлеб с салом и горчицей и малосольные огурцы – вот так выглядит быстрый и вкусный летний ужин. А если еще такой ужин можно приготовить быстро — цены ему нет!

По рецепту "Главреда" малосольные огурцы готовить очень просто. Всего 10 минут — супервкусная и быстрая летняя закуска из огурцов на столе.

Как готовить малосольные огурцы

Ингредиенты:

огурцы одинакового размера — 1 кг;

укроп — половина пучка;

соль — 1 ч. л.а;

сахар — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

уксус 6% — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ложка.

Способ приготовления:

Огурцы хорошо помыть, отрезать попки и порезать на 4 части. Укроп промыть, просушить и мелко порезать. Можно их измельчить в блендере. Измельчить ножом несколько зубчиков чеснока. В глубокую тарелку или миску переложить огурцы, добавить чеснок и укроп. Добавить 1 чайную ложку соли. В миску также добавьте сахар — он придаст малосольным огурцам хрустящий и особый вкус. Добавьте уксус и масло, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

Через указанное время подавайте огурцы к любимой молодой картошке. Хрустите с удовольствием!