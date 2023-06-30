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К молодой картошечке: рецепт хрустящих малосольных огурцов, который никогда не подведет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Малосольные огурцы готовятся просто и съедаются быстро
Малосольные огурцы готовятся просто и съедаются быстро. Фото Depositphotos

От таких хрустяшек оторваться невозможно

Молодая картошка с укропом и сливочным маслом, свежий хлеб с салом и горчицей и малосольные огурцы – вот так выглядит быстрый и вкусный летний ужин. А если еще такой ужин можно приготовить быстро — цены ему нет!

По рецепту "Главреда" малосольные огурцы готовить очень просто. Всего 10 минут — супервкусная и быстрая летняя закуска из огурцов на столе.

Как готовить малосольные огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы одинакового размера — 1 кг;
  • укроп — половина пучка;
  • соль — 1 ч. л.а;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • уксус 6% — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ложка.

Способ приготовления:

  1. Огурцы хорошо помыть, отрезать попки и порезать на 4 части.
  2. Укроп промыть, просушить и мелко порезать. Можно их измельчить в блендере.
  3. Измельчить ножом несколько зубчиков чеснока.
  4. В глубокую тарелку или миску переложить огурцы, добавить чеснок и укроп. Добавить 1 чайную ложку соли.
  5. В миску также добавьте сахар — он придаст малосольным огурцам хрустящий и особый вкус.
  6. Добавьте уксус и масло, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

Через указанное время подавайте огурцы к любимой молодой картошке. Хрустите с удовольствием!

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