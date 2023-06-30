К молодой картошечке: рецепт хрустящих малосольных огурцов, который никогда не подведет
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От таких хрустяшек оторваться невозможно
Молодая картошка с укропом и сливочным маслом, свежий хлеб с салом и горчицей и малосольные огурцы – вот так выглядит быстрый и вкусный летний ужин. А если еще такой ужин можно приготовить быстро — цены ему нет!
По рецепту "Главреда" малосольные огурцы готовить очень просто. Всего 10 минут — супервкусная и быстрая летняя закуска из огурцов на столе.
Как готовить малосольные огурцы
Ингредиенты:
- огурцы одинакового размера — 1 кг;
- укроп — половина пучка;
- соль — 1 ч. л.а;
- сахар — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- уксус 6% — 2 ст. л.;
- растительное масло — 1 ложка.
Способ приготовления:
- Огурцы хорошо помыть, отрезать попки и порезать на 4 части.
- Укроп промыть, просушить и мелко порезать. Можно их измельчить в блендере.
- Измельчить ножом несколько зубчиков чеснока.
- В глубокую тарелку или миску переложить огурцы, добавить чеснок и укроп. Добавить 1 чайную ложку соли.
- В миску также добавьте сахар — он придаст малосольным огурцам хрустящий и особый вкус.
- Добавьте уксус и масло, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
Через указанное время подавайте огурцы к любимой молодой картошке. Хрустите с удовольствием!