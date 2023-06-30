Идеально к завтраку: запеченный омлет с курицей и зеленью

Прекрасный завтрак – залог удачного дня

Мы рассказывали, как быстро приготовить горячие бутерброды на завтрак. Но, по утверждениям диетологов, самый полезный завтрак – это омлет. Он содержит белки, жиры и углеводы – все, что нужно для сбалансированного приема пищи.

Особенно если обогатить его такими компонентами, как курица и зелень. Рассказываем, как приготовить сытный запеченный омлет.

Ингредиенты:

6 яиц;

300 мл молока;

200 г отварного куриного филе;

сливочное масло – для смазки;

зелень;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Прежде всего включаем духовку – она должна хорошо нагреться. В большой миске взбиваем яйца. Добавляем соль, перец и молоко, перемешиваем в однородное состояние. Небольшими кусочками нарезаем мясо. Мелко рубим зелень. Перемешиваем до однородности. Форму, в которой собираемся готовить омлет, щедро смазываем маслом. Вливаем омлетную смесь. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до золотистой корочки.

Омлет получается очень пышным и вкусным. Приготовление в духовке придает ему нежную текстуру и аппетитную корку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из подсохшего хлеба.