Идеально к завтраку: запеченный омлет с курицей и зеленью
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Прекрасный завтрак – залог удачного дня
Мы рассказывали, как быстро приготовить горячие бутерброды на завтрак. Но, по утверждениям диетологов, самый полезный завтрак – это омлет. Он содержит белки, жиры и углеводы – все, что нужно для сбалансированного приема пищи.
Особенно если обогатить его такими компонентами, как курица и зелень. Рассказываем, как приготовить сытный запеченный омлет.
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 300 мл молока;
- 200 г отварного куриного филе;
- сливочное масло – для смазки;
- зелень;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Прежде всего включаем духовку – она должна хорошо нагреться. В большой миске взбиваем яйца. Добавляем соль, перец и молоко, перемешиваем в однородное состояние.
- Небольшими кусочками нарезаем мясо. Мелко рубим зелень. Перемешиваем до однородности.
- Форму, в которой собираемся готовить омлет, щедро смазываем маслом. Вливаем омлетную смесь.
- Ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до золотистой корочки.
Омлет получается очень пышным и вкусным. Приготовление в духовке придает ему нежную текстуру и аппетитную корку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из подсохшего хлеба.