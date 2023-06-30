Укр

Идеально к завтраку: запеченный омлет с курицей и зеленью

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Внутри такой омлет остается очень нежным
Внутри такой омлет остается очень нежным. Фото 1000.menu

Прекрасный завтрак – залог удачного дня

Мы рассказывали, как быстро приготовить горячие бутерброды на завтрак. Но, по утверждениям диетологов, самый полезный завтрак – это омлет. Он содержит белки, жиры и углеводы – все, что нужно для сбалансированного приема пищи.

Особенно если обогатить его такими компонентами, как курица и зелень. Рассказываем, как приготовить сытный запеченный омлет.

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 300 мл молока;
  • 200 г отварного куриного филе;
  • сливочное масло – для смазки;
  • зелень;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Прежде всего включаем духовку – она должна хорошо нагреться. В большой миске взбиваем яйца. Добавляем соль, перец и молоко, перемешиваем в однородное состояние.
  2. Небольшими кусочками нарезаем мясо. Мелко рубим зелень. Перемешиваем до однородности.
  3. Форму, в которой собираемся готовить омлет, щедро смазываем маслом. Вливаем омлетную смесь.
  4. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до золотистой корочки.

Омлет получается очень пышным и вкусным. Приготовление в духовке придает ему нежную текстуру и аппетитную корку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из подсохшего хлеба.

Теги:
#Рецепт #Духовка #Омлет #Сниданок