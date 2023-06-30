Элементарное тесто и 8 минут на выпечку: рецепт пиццы, с которой вы забудете о доставках
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Прекрасный вариант для семейного ужина
Мы рассказывали, как готовить вкусный запеченный омлет с курицей. Но это вариант больше к завтраку. Если хочется чего-нибудь более основательного, обратите внимание на этот рецепт пиццы.
Его особенность – в идеальном дрожжевом тесте. На портале "Школа Жизни" поделились проверенным рецептом.
Ингредиенты:
- Мука – 700 г (+-50 г)
- Теплая вода – 250 мл.
- Сухие дрожжи – 12 г.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Оливковое или подсолнечное масло – 1 ст.л.
Для начинки:
- Помидоры
- Ветчина, колбаса, грудинка
- Шампиньоны
- Сыр твердый
- Моцарелла
- Соус "Маринара"
- Сушеный базилик
- Свежий базилик
- Оливковое масло
Пошаговый рецепт приготовления:
- В миску вливаем теплую воду, всыпаем дрожжи. Добавляем соль, растительное масло и слегка перемешиваем.
- Постепенно в 3-4 мероприятия всыпаем муку и замешиваем тесто. Тесто готово, как только оно перестает прилипать к чаше комбайна или рук (если замешиваем вручную).
- Сосуд смазываем маслом, укладываем в него тесто, накрываем полотенцем. Оставляем в теплом месте для подъема на 40 минут.
- Включаем духовой шкаф на максимальную температуру. После подъема тесто слегка обходим, затем растягиваем руками, пока это можно сделать. Потом раскатываем скалкой от центра.
- Противень застилаем пергаментом, перекладываем тесто и формируем аккуратные борта. Выкладываем начинку. Сверху присыпаем творогом.
- Отправляем в разогретую до 250 градусов духовку на 8 минут или 220-230 градусов на 10-12 минут. После духовки посыпаем пиццу пряными травами, сбрызгиваем оливковым маслом и украшаем ароматным базиликом.
Такая пицца точно будет лучше и вкуснее, чем приехавшая с доставкой. Начинку можно брать любую. Также мы делились рецептом вкусных отбивных.