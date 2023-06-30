Элементарное тесто и 8 минут на выпечку: рецепт пиццы, с которой вы забудете о доставках

Прекрасный вариант для семейного ужина

Мы рассказывали, как готовить вкусный запеченный омлет с курицей. Но это вариант больше к завтраку. Если хочется чего-нибудь более основательного, обратите внимание на этот рецепт пиццы.

Его особенность – в идеальном дрожжевом тесте. На портале "Школа Жизни" поделились проверенным рецептом.

Ингредиенты:

Мука – 700 г (+-50 г)

Теплая вода – 250 мл.

Сухие дрожжи – 12 г.

Соль – 0,5 ч.л.

Оливковое или подсолнечное масло – 1 ст.л.

Для начинки:

Помидоры

Ветчина, колбаса, грудинка

Шампиньоны

Сыр твердый

Моцарелла

Соус "Маринара"

Сушеный базилик

Свежий базилик

Оливковое масло

Пошаговый рецепт приготовления:

В миску вливаем теплую воду, всыпаем дрожжи. Добавляем соль, растительное масло и слегка перемешиваем. Постепенно в 3-4 мероприятия всыпаем муку и замешиваем тесто. Тесто готово, как только оно перестает прилипать к чаше комбайна или рук (если замешиваем вручную). Сосуд смазываем маслом, укладываем в него тесто, накрываем полотенцем. Оставляем в теплом месте для подъема на 40 минут. Включаем духовой шкаф на максимальную температуру. После подъема тесто слегка обходим, затем растягиваем руками, пока это можно сделать. Потом раскатываем скалкой от центра. Противень застилаем пергаментом, перекладываем тесто и формируем аккуратные борта. Выкладываем начинку. Сверху присыпаем творогом. Отправляем в разогретую до 250 градусов духовку на 8 минут или 220-230 градусов на 10-12 минут. После духовки посыпаем пиццу пряными травами, сбрызгиваем оливковым маслом и украшаем ароматным базиликом.

Такая пицца точно будет лучше и вкуснее, чем приехавшая с доставкой. Начинку можно брать любую. Также мы делились рецептом вкусных отбивных.